الفائزون بجوائز الدولة.. مصر تكرّم مبدعيها

بعد أن أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، رئيس المجلس الأعلى للثقافة، جوائز الدولة التقديرية «النيل، التفوق، التشجيعية» فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، عقب الاجتماع الذى عقدته مع الدكتور هشام عزمى، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس لإجراء التصويت الإلكترونى على الجوائز بمسرح الأوبرا الكبير، لاقت النتيجة استحساناً وقبولاً فى الوسط الثقافى، على الرغم من أنها خالفت بعض التوقعات التى تم تداولها فى الأيام السابقة لإعلان النتيجة.

«الوطن» تحدثت إلى الفائزين فى أفرع الجائزة المختلفة، والذين تحدثوا عن قيمة وأهمية الجائزة، مؤكدين أنها تقدير ودفعة للأمام، كما أن الجوائز تؤكد قدرة مصر على تخطى الأزمات التى يمر بها العالم وحرص الوطن على تكريم أبنائها المبدعين، كما تحدثنا مع الدكتور هشام عزمى أمين المجلس الأعلى للثقافة الذى تحدث عن كواليس التصويت على الجوائز، وأبرز ما تم فى الاجتماع السنوى للمجلس الأعلى للثقافة فى دورة انعقاده الـ65 بحضور وزيرة الثقافة.