مصدر بالتعليم يوضح عقوبة مراقبة منعت طالبة من الحمام بالغردقة

أوضح مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أن العقوبة المتوقعة على المراقبة التي منعت طالبة في الصف الثالث الإعدادي من الذهاب إلى الحمام لقضاء حاجتها، أثناء أداء امتحان مادة الجبر، داخل لجنة مدرسة سعد زغلول الإعدادية بالغردقة، هي الإيقاف لمدة شهر، وخصم شهر من راتبها، وهي أقصى عقوبة مقررة في هذه الحالة.

وأكد المصدر أنه لا توجد تعليمات أو قرار يمنع الطالب أو الطالبة من الذهاب إلى الحمام أثناء أداء امتحان داخل اللجان، سواء قبل نصف الوقت أو بعده، وأضاف أن مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر فتحت تحقيقاً في الواقعة بمعرفة الشئون القانونية للمديرية، واستمعت إلى أقوال الطالبة والمراقبة والشهود من الطالبات، وتم تحرير تقرير بالواقعة، ويجري رفعه إلى وزارة التربية والتعليم.

ومن جانبه، طالب والد الطالبة صاحبة الواقعة «د. ص.»، في تصريحات لـ«الوطن»، وزارة التربية والتعليم بالتحقيق في الواقعة، لما أصاب ابنته من ضرر نفسي واجتماعي، جراء تعنت المراقبة في منع ابنته من الذهاب إلى الحمام، مما اضطرها إلى قضاء حاجتها على نفسها داخل اللجنة.

منعت مراقبة لجنة مدرسة «سعد زغلول» الإعدادية للبنات بمدينة الغردقة، في محافظة البحر الأحمر، إحدى الطالبات من الذهاب إلى دورة المياه، أثناء أداء الامتحان في مادة الجبر، أمس الأربعاء، ورغم توسل الطالبة بأنها تمر بحالة صحية طارئة، تسببت في إصابتها بالإسهال، وفي أشد الحاجة لقضاء حاجتها، فقد قوبل طلبها بالرفض، ولم تستطع الطالبة التماسك طويلاً، حتى فوجئت بنفسها تقضي حاجتها أثناء جلوسها داخل اللجنة، نظراً لظروفها الصحية.

وتحدث والد الطالبة «د. ص.» لـ«الوطن» قائلاً إن مراقبة اللجنة منعت ابنته من الذهاب إلى دورة المياه أثناء تأدية امتحان مادة الجبر اليوم في لجنة مدرسة سعد زغلول الإعدادية بالغردقة، مما اضطر ابنته لقضاء حاجتها داخل اللجنة بطريقة غير إرادية، نظراً لمرورها بحالة صحية وتناولها بعض الأدوية التي تؤدي إلى الإسهال، وذلك بالرغم من توسلات ابنته للمراقبة للذهاب إلى دورة المياه لقضاء حاجتها.

وأضاف والد الطالبة أن مراقبة اللجنة لم تكتف بمنع ابنته من الذهاب إلى دورة المياه، رغم توسلاتها المتكررة إليها عدة مرات وإبلاغها بحالتها الصحية، حيث اشترطت المراقبة قيام الطالبة بتسليم ورقة الإجابة أولاً، رغم أنها لم تكن قد انتهت من الإجابة على أسئلة الامتحان، حيث لم يكن قد مر نصف الوقت، وبعدما فوجئت ابنته بقضاء حاجتها داخل اللجنة، لم تجد أمامها سوى تسليم ورقة الإجابة ومغادرة اللجنة، قبل انتهاء زمن الامتحان.

وفي المقابل، أكد مسئولون بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر أن مراقبي اللجان لديهم تعليمات بالالتزام بقرارات التربية والتعليم في اللجان، وعن تلك الواقعة، أفاد مسئولو المديرية بأن والد الطالبة لم يتقدم بشكوى رسمية حتى الآن، وعليه تحرير مذكرة رسمية بالواقعة، وسيتم إجراء تحقيق عاجل في الواقعة، فور وصول مذكرة رسمية بهذا الشأن.