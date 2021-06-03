فرنسا تنفي وجود عبوة ناسفة على متن طائرة قادمة من تشاد

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الخميس، أن السلطات الأمنية لم تعثر على عبوة ناسفة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية، قادمة من تشاد ومتجهة إلى مطار رواسي شارل ديجول في باريس.

وقال «دارمانان»، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: إنه لم يتم العثور على عبوة ناسفة على متن طائرة إير فرانس نجامينا- باريس، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت مجلة لوبوان الفرنسية أنه فور الإبلاغ عن وجود عبوة ناسفة، تم تشكيل وحدة الأزمات المشتركة بين الوزارات، بناء على طلب رئيس الوزراء الفرنسي، للتحقق من وجودها على متن الطائرة، وفقا لبيان وزارة الداخلية الفرنسية.

وقامت السلطات الفرنسية بعمليات تفتيش للطائرة المعنية، وكانت في رحلة بين العاصمتين الفرنسية باريس والتشادية نجامينا، وهبطت في مطار رواسي شارل ديجول في الساعة 16:00 «بتوقيت باريس» دون وقوع حوادث، وتحققت السلطات من هوية جميع الركاب.

وكان «دارمانان» قال في تغريدة سابقة على «تويتر»: إن السلطات الفرنسية تحقق في اشتباه بوجود عبوة ناسفة على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية بين نجامينا وباريس، مضيفا أن الطائرة هبطت في مطار رواسي دون أي مشكلة، وتم عزلها.

وكانت طائرة حربية فرنسية رافقت الطائرة المعنية نجامينا - باريس، عقب تلقي بلاغا بوجود عبوة ناسفة.

ووفقا لمصدر في المطار، تمكن رجل خلال الرحلة من ضبط تردد الرادار، وبث تهديد بوجود قنبلة على متن الطائرة.

وأضاف المصدر أن الطيار بدوره حذر الشركة، مشيرا إلى أن الطائرة هبطت عند نقطة مخصصة في المطار لهذا النوع من الحوادث وتم عزلها.