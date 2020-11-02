وزير الداخلية الفرنسي: نعيش في حالة حرب

اعتبر وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، الاثنين، أن بلاده تعيش في حالة حرب، متحدثًا عن هجمات محتملة في كل مكان بـفرنسا.

وأضاف "دارمانان" في حديث تلفزيوني، أنه تم استنفار 100 ألف شرطي ودركي وجندي لحماية البلاد، وفقًا لما نقلته قناة "سكاى نيوز عربية".

وتابع: "فرنسا تعيش تهديدًا إرهابيًا، ونحن في حالة حرب والهجمات محتملة في أي مكان على أراضينا".

وجاءت تصريحات دارمانان بعد تعرض فرنسا إلى سلسلة هجمات إرهابية في الأيام الأخيرة، كان أعنفها الذي استهدف كنيسة في مدينة نيس وراح ضحيتها 3 قتلى.

واتضح أن منفذ هجوم نيس تونسي الجنسية، ويدعى إبراهيم العويساوي ويبلغ من العمر (21 عاما).

وقال وزير الداخلية الفرنسي إنه سيزور تونس والجزائر هذا الأسبوع لبحث قضايا الأمن.