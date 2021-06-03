«الزراعة» تصدر توصيات فنية لمزارعي محصول الأرز

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأرز مراعاتها، خلال شهر يونيه.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

الاهتمام بالري وعدم تعريض النباتات للجفاف بعد الشتل أو البدار أو التسطير، والتخلص من بقايا الحشائش إن وجدت، إضافة الدفعة الثانية من السماد الآزوتي مع ضرورة الالتزام بالمعدلات الموصي بها.

ومتابعة الإصابات المرضية والحشرية ومكافحتها بالمبيدات والمعدلات الموصي بها.

علاج ظاهرة الإحمرار والتي تظهر نتيجة سوء الصرف، بتجفيف الأرض للتهوية وبالرش بمحلول الزنك والبوتاسيوم في الأرض الملحية.