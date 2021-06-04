كيف تحسب قيمة زيادة المعاشات 2021؟.. خبير يوضح

تستعد الهيئة القومية لـ«التأمينات والمعاشات»، لصرف زيادة المعاشات 2021 التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادتها بنسبة 13%، خلال 27 يومًا من الآن، بإجمالي 282 مليار جنيه.

وأكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنّ قيمة زيادة المعاشات 2021 زادت سنويا لتصل في العام المالي 2021- 2022، إلى نحو 282 مليار جنيها، بعدما كانت 86 ونصف مليار جنيها عام 2018، مشيرا إلى حرص الرئيس على تحسين أوضاع ومستويات أصحاب المعاشات.

زيادة المعاشات 2021

وقال البدوي، إنّ أقصى زيادة ستقدر بـ1053 جنيها لمن تبلغ معاشاتهم 8100 جنيه، مضيفًا لـ«الوطن»: «يمكن للمواطن حساب زيادة المعاشات 2021، من خلال ضرب قيمة المعاش في 13%، ليحصل على الزيادة الجديدة في المعاشات، التي سيحصل عليها في يوليو المقبل 2021».

وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، كيفية احتساب قيمة زيادة المعاشات 2021 الجديد بعد الزيادة أول يوليو، على النحو التالي:

- من يتقاضى 1000 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 1130 جنيها في 1 يوليو 2021.

- من يتقاضى 2000 جنيه سيحصل على معاش 2260 جنيها بدءا من الخميس الموافق 1 يوليو المقبل.

- من يتقاضى 3000 جنيه سيحصل على معاش 3390 جنيها، بدءا من 1 يوليو المقبل.

- من يتقاضى 4000 جنيه سيحصل على معاش 4520 جنيها، بدءا من 1 يوليو المقبل.

زيادة المعاشات

- من يتقاضى 5000 جنيه سيحصل على معاش 5650 جنيها، بدءا من الخميس الموافق1 يوليو المقبل.

- من يتقاضى 6000 جنيه سيحصل على معاش 6780 جنيها، بدءا من الخميس الموافق1 يوليو المقبل.

- من يتقاضى 7000 جنيه سيحصل على معاش 7910 جنيها، بدءا من الخميس الموافق1 يوليو المقبل.

- من يتقاضى 8000 جنيه سيحصل على معاش 9040 جنيها، بدءا من الخميس الموافق 1 يوليو المقبل.