حتى سن 75 عاما.. شروط استفادة أصحاب المعاشات من مبادرة التمويل العقاري

أعلن البنك المركزي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة التمويل العقاري، التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة متناقصة 3%، وسداد لمدة أقصاها 30 عامًا.

ومن ضمن تسهيلات المبادرة، إمكانية استفادة المواطنين من هم فوق سن الـ60 عامًا، من أصحاب المعاشات، الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، من مبادرة التمويل العقاري.

كما أعلن البنك المركزي، شروط إستفادة أصحاب المعاشات، من هم فوق عمر الـ60 عامًا، على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري.

وتتمثل شروط استفادة أصحاب المعاشات من مبادرة التمويل العقاري، في:

شروط استفادة أصحاب المعاشات من مبادرة التمويل العقاري

1- بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات -بغض النظر عن سن العميل- يمكنهم الاستفادة من المبادرة بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة.

2- ألا يتعدى عمر العميل في نهاية القرض 75 سنة.

3- تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

4- تتمثل الأوراق المطلوبة من أصحاب المعاشات، للحصول على وحدة سكنية، في تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات.

5- صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة «وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء ورقم قومي مميكن وقيد عائلي مميكن».

6- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي «كهرباء أو غاز أو مياه».

ومن ضمن مزايا مبادرة التمويل العقاري، أنه يحق للعميل/ الأسرة «شاملة الأولاد القصر» الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط.

بشرط عدم استفادة العميل من مبادرات التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية حصل عليها العميل خارج إطار مبادرات التمويل العقاري.

أما بالنسبة للعملاء المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في دیسمبر 2019 بسعر عائد 8% «يحسب على أساس متناقص».

والذين تنطبق عليهم شروط المبادرة الجديدة يمكن تعديل سعر العائد المطبق ليصبح 3% متناقص «بدلا من 8%»، وتعديل مدة القرض لتصل إلى 30 عامًا بحد أقصى وفقا لرغبة العملاء.