حريق داخل سجن الأحداث بالمرج.. النيران التهمت أجساد 6 أطفال

ظلوا يصرخون لكن لم يشفع لهم صراخهم ونداءاتهم، وسط أسوار السجن المرتفعة، وجدرانه العتية، وبوابته الحديدية التي يصعب على أجسادهم الضعيفة اختراقها أو اعتلاؤها، لتلتهم النيران أجسادهم واحدًا تلو الآخر حتى لقى 6 أطفال مصرعهم وأصيب 25 آخرون، فيما عرف بحريق المؤسسة العقابية بالمرج، أو حريق داخل سجن الأحداث بالمرج، وهو الحادث الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعتين الماضيتين حيث طالبوا بمحاكمة المتسبب في هذا الحادث.

حريق داخل سجن الأحداث بالمرج

حمل الحادث مفاجآت عدة حول ترك مشرف المؤسسة مكان عمله وإغلاق الأبواب على الأطفال داخل العنبر والرحيل عن المؤسسة، لتشتعل النيران في سخان كهربائي، ثم تلفاز، ثم تلتهم باقي محتويات العنبر من ملابس وبطاطين حتى الأطفال التهمت أجسادهم الضعيفة.

تفاصيل حريق داخل سجن الأحداث بالمرج

من جانبه، انتقل وفد من نيابة شمال القاهرة إلى مقر المؤسسة العقابية لمتابعة التحقيقات، برفقة رجال الأدلة الجنائية، وعدد من الجهات للوقوف على التفاصيل الكاملة للحريق وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حريق المؤسسة العقابية بالمرج

كما ذكرت المصادر أنه تم نقل الأطفال المصابين البالغ عددهم 19 شخصًا إلى أحد المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج، فيما تم نقل جثامين الأطفال الستة إلى مشرحة زينهم في انتظار قرار النيابة العامة، ببدء تشريح الجثامين لإصدار التقرير الرسمي للوقوف على أسباب الوفاة.

فور نشر أخبار الحادث انهالت التعليقات الغاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب رواده بمحاكمة المسئولين عن واقعة الإهمال وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، في الوقت الذي تحركت فيه عدد من الجهات المهتمة بالطفل لمتابعة تفاصيل التحقيقات.

ومن المقرر أن تبدأ النيابة العامة تحقيقاتها، وتصدر قراراتها بتسليم جثامين الأطفال الضحايا لذويهم بعد تشريحهم؛ تمهيدًا لدفنهم في مقابر العائلة خلال الساعات المقبلة بعد انتهاء تقرير الطب الشرعي حول أسباب الوفاة الحقيقية.