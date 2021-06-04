تقدر بمعاش سنة.. التفاصيل الكاملة لمنحة القطع المقدمة من التأمينات

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه في حالة قطع المعاش للابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذي أولوية أعلى، يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة، تستحق لمرة واحدة فقط، ولا تصرف المنحة بالنسبة لحالات انتهاء حالة العجز إلا بعد وروود قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز، موضحة أن المنحة تسقط في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، شروط استحقاق منحة القطع، خطوات الحصول عليها، والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، وفقًا لما أقرته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع التأمينات والمعاشات، على مدار الساعة.

شروط استحقاق منحة القطع من التأمينات الاجتماعية

ـ أن يكون مستحقا في المعاش.

ـ ألا يكون قد قام بصرف منحة قطع المعاش من قبل.

ـ ألا يكون سبب قطع المعاش هو الوفاة أو الحصول على معاش آخر.

خطوات الحصول على منحة القطع من التأمينات الاجتماعية

ـ التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.

المستندات المطلوبة للحصول على منحة القطع عند بلوغ سن الحادية والعشرين

ـ استيفاء إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية وعدم الحصول على أي مؤهل دراسي.

ـ استيفاء إقرار من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم الحصول على معاش آخر.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

ـ طلب صرف منحة القطع، وذلك على النموذج رقم (7) المرفق بمنشور وزير التضامن رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين في المعاش.

المستندات المطلوبة للحصول على منحة القطع عند الرابعة والعشرين أو السادسة والعشرين بحسب الأحوال

ـ استيفاء إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية، وذلك على النموذج رقم (7) المرفق بمنشور وزير التضامن رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين في المعاش.

ـ استيفاء إقرار من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم الحصول على معاش آخر.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

ـ طلب صرف منحة القطع، وذلك على النموذج رقم (7) المرفق بمنشور وزير التضامن رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين في المعاش.

المستندات المطلوبة للحصول على منحة القطع عند التحاق الابن أو الأخ بعمل أو مزاولة مهنة

ـ خطاب من جهة العمل حكومة، عام بتاريخ بداية الالتحاق بالعمل.‌

ـ خطاب من جهة العمل بالقطاع الخاص بتاريخ بداية الالتحاق بالعمل أو بيان ببداية مدة الاشتراك التأميني بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص أيهما أسبق.‌

ـ صورة من عقد العمل أو صورة من تأشيرة السفر في حالة الاشتغال خارج البلاد.

ـ خطاب يفيد بداية مزاولة المهنة من مأمورية ضرائب المهن الحرة أو المهن غير التجارية أو خطاب من النقابة المختصة بتاريخ القيد في جدول المشتغلين.

ـ خطاب يفيد بداية مزاولة المهنة من مأمورية الضرائب أو مكتب السجل التجاري بالنسبة للمهن التجارية أو بيان ببداية مدة الاشتراك التأميني بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص أيهم أسبق.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية. ‌

ـ طلب صرف منحة القطع، وذلك على النموذج رقم 7 المرفق بمنشور وزير التضامن رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين في المعاش.

المستندات المطلوبة للحصول على منحة القطع في حالة زوال العجز للابن أو الأخ

ـ قرار اللجنة الطبية بالهيئة العامة العامة للتأمين الصحي بزوال حالة العجز أو الإفادة بعدم انطباق أحكام البند (ي) من المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على حالة المستحق أو الإفادة بقدرته على الكسب.‌

ـ صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

ـ طلب صرف منحة القطع في حالة النص بقرار الهيئة العامة للتأمين الصحي على زوال حالة العجز، وذلك على النموذج رقم 7 المرفق بمنشور وزير التضامن رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين في المعاش​.