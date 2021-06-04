ساهمت مبادرة بر أمان، في تنمية صيادي الإسكندرية، كونها تهتم بجوانب عديدة لهم، ما بين أساليب الصيد، ورعايتهم الصحية، وأمورهم الأسرية، وتوفير زريعة لزيادة معدلات الصيد.

«الوطن»، يرصد 9 معلومات عن مبادرة «بر أمان» لمساعدة صيادي الإسكندرية، وذلك بعدما سلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أدوات الصيد والشباك لـ 1100 صياد ببحيرة مريوط بالإسكندرية، وهم من المستفيدين من المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «بر أمان» لرعاية صغار الصيادين التي بدء تنفيذها الأسبوع الماضي من بحيرة الريان بمحافظة الفيوم، ووصلت إلى محافظة الإسكندرية.

9 معلومات عن مبادرة بر أمان

- أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن رصد 150 مليون جنيه على عدة مراحل لتوفير مشروعات التمكين الاقتصادي لفئة صغار الصيادين.

- المبادرة التي كلف بها الرئيس لدعم طبقة الصيادين بالبحيرات والتي انطلقت من بحيرة الريان، تهدف إلى تسليم عدد من الصيادين العاملين بالبحيرة أدوات الصيد لرفع العبء عنهم ومساندتهم.

- الدولة تعمل على تنمية مهنة الصيد والعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة لهم.

- الدولة المصرية تدعم الصيادين كونهم جزءا أساسيا من اقتصاد الوطن، كما طالبتهم بأهمية تحديد النسل حفاظاً على صحة المرأة والحفاظ على حياة كريمة لهم.

- أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حين عمل على تكريك بحيرة مريوط خلال العامين الماضيين، قد واصل اهتمامه بالثروة السمكية من خلال اهتمامه الحالي بالصيادين وهو ما يؤكد حرص الدولة بذلك الشأن بشكل كامل.

- صندوق «تحيا مصر»، وفر 50 مليون جنيه كدعم لمبادرة بر أمان.

- مبادرة «بر أمان» يستفيد منها نحو 42 ألف صياد وتنقسم إلي 4 مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى بحيرات الريان وأدكو ومريوط والمنزلة ويستفيد منها ما يزيد على 10 آلاف صياد، والمرحلة الثانية فتشمل بحيرات البرلس والمرة والتمساح ويستفيد منها 7416 صيادا.

- تركز المرحلة الثالثة على الصيادين بنهر النيل وتحديدا مناطق دسوق والقناطر وبنها ومنوف وكفر الزيات والزقازيق والمنصورة والقاهرة والجيزة وأبشواي وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان ويستفيد منها 18125 صيادا.

- المرحلة الرابعة تشمل بحيرتي ناصر والبردويل بجانب مناطق الصيد بالعريش وبئر العبد ورمانة ويستفيد منها 7707 صيادا.