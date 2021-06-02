5 إجراءات لتسجيل لقاح كورونا لمنتسبي جامعة الإسكندرية.. تعرف عليها
كتب:
كيرلس مجدى
11:15 م | الأربعاء 02 يونيو 2021
لقاح كورونا
بدأت جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أعمال تطعيم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكافة العاملين بجامعة الإسكندرية باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث تقدم الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحرصه على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين، حفاظاً على صحة وسلامة الشعب المصري.
إجراءات تلقي لقاح كورونا داخل جامعة الإسكندرية
تتمثل إجراءات تلقي لقاح كورونا داخل جامعة الإسكندرية، في 5 نقاط، وفقاً لما أعلنه الدكتور أيمن نصير، مدير عام الشئون الطبية والعلاجية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، وهي كالتالي:
- الإجراءات التي يتم من خلالها الحصول علي لقاح كوفيد 19 لمنتسبي الجامعة، وهي الدخول علي الموقع المخصص لوزارة الصحة بشأن التسجيل لتلقي اللقاح، وذلك عبر هذا الرابط.
- الحصول على رقم الطلب الذي سيصل في رسالة مكونة من (20) رقم، وذلك على التليفون المحمول.
- اختيار أي مكان للتطعيم حيث سيتم التطعيم من خلال جامعة الإسكندرية وفقاً للأماكن المحددة بالكليات والمعاهد لكل منتسبي جامعة الإسكندرية.
- عند الحصول على رقم التسجيل من خلال الرسالة التي تصل لمن يرغب في الحصول على التطعيم يتم إضافتها على ملف الإكسل المرفق المخصص للراغبين في التطعيم من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.
- يتم تسليم ملف الإكسيل بعد استيفائه لمديري الشئون الإدارية بالكليات والمعاهد، وذلك تيسيراً عليهم في الحصول على تطعيم كورونا.
أماكن تلقي لقاح كورونا بجامعة الإسكندرية
من جهته، أشار الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، إلى توفير 5 أماكن لتلقي لقاح كورونا داخل الجامعة، بالمجمع الطبي، ومجمع العلوم الإنسانية، ونادي أعضاء هيئة التدريس، وكلية الهندسة، وكلية العلوم بالشاطبي.
وأوضح أن إجراءات التطعيم تتم بالتعاون بين وزارة الصحة والقطاع الطبي بجامعة الإسكندرية، حيث كلف رئيس الجامعة الدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب، والدكتور أيمن نصير مدير عام الشئون الطبية والعلاجية بمستشفيات جامعة الإسكندرية والمسئول عن حملة التطعيمات بمستشفيات الجامعة، بتنسيق هذه الحملة مع وزارة الصحة.
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