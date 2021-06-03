مصايف الإسكندرية.. 915 حجزا إلكترونيا في أسبوع

قال اللواء جمال رشاد مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الإدارة سجلت 915 حجزا الكترونيا لشواطئ الإسكندرية خلال الأسبوع الأول من تدشين خدمة حجز الشواطئ «أونلاين» عبر الموقع الاليكتروني:www.catr.gov.eg

405 حجز صحيح لشواطئ الإسكندرية

وأضاف رشاد، في بيان، اليوم، أن أعداد الحجوزات الصحيحة بلغت 405 حجوزات، وفيما بلغ عدد الحجوزات غير الصحيحة 510 حجوزات مكررة، وغير مكتملة.

وأوضح أن شاطئ السرايا حصل على نسبة 26.7% من إجمالي الحجوزات، وقدم الشكر لكل من ساهم في إنجاح التجربة التي وصفها بالفريدة لأنها تتماشى مع خطط الدولة للتحول الرقمي وتهدف إلى منع التجمعات أمام بوابات الشواطئ بما يتفق مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

حجز شواطئ الإسكندرية إلكترونيا

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أعلن عن تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني لشواطئ الإسكندرية علي موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف Www.catr.gov.eg، مؤكدا أن ذلك يتم لأول مرة علي مستوي الجمهورية، ويأتي في إطار رؤية الدولة نحو التحول الرقمي، والقضاء علي الاستغلال و الابتزاز، وتحسين مستوي الخدمة المقدمة لرواد شواطئ الإسكندرية، وتوافقا مع تطبيق الإجراءات الإحترازية بالتحكم في أعداد المواطنين من مرتادي الشواطئ.

وأشاد المحافظ بما قامت به الإدارة المركزية للسياحة والمصايف من أعمال مشيراً إلى تطبيق تجربة فريدة من نوعها لإشراك رواد الشواطئ في الحفاظ على نظافتها، حيث يتم توزيع أكياس قمامة بالمجان علي المواطنين لتجميع المخلفات الشخصية بنهاية اليوم ثم يقوم عمال الشواطئ بتجميع الأكياس ونقلها لعربة الشركة الالمسئولة عن نقل المخلفات من أمام بوابات الشواطئ.

إشغالات شواطئ الإسكندرية في الأسبوع الأول

واستعرض اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تقريرا عن الأسبوع الأول بعد إعادة فتح الشواطئ، ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحملات الرقابية ونسب الإشغال بالشواطئ التي تراوحت بين 50 و75% وفي بعض الأيام وصلت إلي 100 % وفقاً للقواعد المسموح بها.

وأوضح المحافظ أن هناك متابعة مستمرة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة برئاسة اللواء جمال رشاد، وجميع الجهات المعنية، علي مدار اليوم، لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار جائحة كورونا، والتشديد علي تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية.