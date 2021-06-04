تارا عماد تعليقا على دورها في «ضد الكسر»: بتفرج وأنا حزينة ومش طايقاني

قالت الفنانة تارا عماد، تعليقا على شخصية «ملك» التي أدتها في مسلسل «ضد الكسر»، الذي شاركت في بطولته، وعرض في شهر رمضان 2021: «أنا حبيت ملك قوي، وتقريبا أنا الوحيدة اللي كنت متعاطفة معاها طول الوقت، وحبيت الدور وكان نفسي أطلع فيه».

وأضافت «عماد»، في لقاء مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الخميس: «بتفرج وأنا مش طايقاني، وحزينة على نفسي، وصعبان عليا أنها مش بتفكر في المشاكل التي تقع فيها».

من جانبها، علقت الفنانة نيللي كريم، التي حلت ضيفة على البرنامج، إن الشخص لو كان يؤدي شخصية سيئة لابد أن يحبها لكي يؤديها بشكل جيد، وطالما كرهها الجمهور فإن هذا يعني أنها أدت الشخصية بنجاح كبير.

هذا، ويعتبر مسلسل «ضد الكسر»، والذي عرض في شهر رمضان 2012، آخر أعمال الفنانة نيللي كريم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي؛ إذ يتناول قصة فتاة تدعى «سلمى»، وتزوجت بشخص مستهتر هو محمد فراج، الذي يجسد شخصية «كريم»، وله علاقات نسائية متعددة ونزواته متعددة، وتنشب بينهما خلافات مستمرة، لتتعرض لمحاولة قتل، وتبدأ المحاولات للتعرف على مرتكب الواقعة في ظل دخولها غيبوبة بالمستشفى.

مسلسل ضد الكسر بطولة نيللي كريم ومحمد فراج ولقاء الخميسي ومصطفى درويس وتارا عماد وهشام إسماعيل ومنا عادل وحمزة العيلي، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.

وحل أبطال المسلسل ضيوفا على برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الخميس، حيث تحدثوا عن كواليس العمل، وتفاصيله، وعلاقات الممثلين ببعضهم البعض.