عماد الدين حسين: الرئيس عندما تولى المسئولية لقى شقوق تعابين كتيرة

وأضاف «حسين»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه التقى بالرئيس السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، وجمعه به لقاء آخر بعدما كان مرشحا لرئاسة الجمهورية، ومرات أخرى بعدما حصل على منصب الرئاسة، «كان فيه تردد من خلاله في البداية، وطلب يشوف كل ما يخص الدولة ولقي شقوق تعابين كتيرة، وقرر أنه يتعامل مع اللي في الورق على أرض الواقع».

وأوضح النائب أن قرار رفع أسعار الوقود كان قرار غير شعبي من قبل الرئيس السيسي، وعندما أخبره هو بذلك، أكد له الرئيس أنه لا يقوم بالعمل وفق الشعبية، ولكنه يسعى لحل المشكلات من جذورها وإصلاح جميع ما أفسده الأخرون، «عمل هيكلة صح لدعم الوقود، وخدنا مسافة من منتصف عام 2014 وحتى قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016، وكان قرارا جريئا جدا».

وأكد أن الحكومة عملت على تطوير مرفق الكهرباء، والتي كان بها مشكلات عدة منذ فترة الثمانينات، وفي تلك الفترة كان يتم قطع الكهرباء كثيرا، «الصعيد في تلك الأونة كان مظلوما جدا، ودلوقتي بقي عندنا فائض في الكهرباء».

وأشار إلى أن فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت البلاد فيها طفرة بمجال الطرق والكباري، وهو ما اختصر الكثير من الأوقات على المواطنين، لافتا إلى أنه بداية من 3 يوليو 2013، وحتى تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، عاشت مصر عاما صعبا عانت فيه من الانقسام في المحيط العربي كافة، وبعد أول أسبوع من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي ذهب لحضور قمة أفريقية، وكان إيذانا منه بإعلان العودة للمحيط الأفريقي مرة أخرى.