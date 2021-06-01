عماد الدين حسين: استمرار الصراع العربي الإسرائيلي أكبر مغذي للتطرف

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن الجهود المصرية في القضية الفلسطينية تنقسم إلى قسمين أساسيين، الأول متعلق بالقضايا العاجلة مثل تثبيت وقف إطلاق النار وبدء عملية إعادة الإعمار، إذ وضع الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة حجر أساس المدينة المصرية التي ستقيمها مصر في فلسطين، بالإضافة إلى ملفي تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

استمرار الصراع العربي الإسرائيلي بالطريقة التي تريدها دولة الاحتلال هو أكبر مغذي للتطرف والعنف

وأضاف حسين في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن الجزء الأساسي والأهم هو التسوية النهائية، وإيجاد حل نهائي للقضية، مشيرًا إلى أن استمرار الصراع العربي الإسرائيلي بالطريقة التي تريدها دولة الاحتلال هو أكبر مغذي للتطرف والعنف والإرهاب في المنطقة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: «نعمل على الوصول إلى مفاوضات الحل النهائي بالتعاون مع الإدارة الأمريكية، وكان هذا الأمر جزءً رئيسًا في اتصالي الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس عبدالفتاح السيسي».

الشعب الفلسطيني الأعزل تمسك ببيوته في القدس

وأردف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، أن دولة الاحتلال بالتعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما يتصادم مع قرارات الشرعية الدولية، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني الأعزل تمسك ببيوته في القدس وهو ما جعل العالم يتذكر القضية الفلسطينية.

وأكد عماد الدين حسين، أن مصر لعبت دورا هاما في هذا الإطار وأكدت على عدم إمكانية تجاوز الشعب الفلسطيني والحديث عن تصفية وإنهاء القضية لمجرد أن دولة الاحتلال قوية.