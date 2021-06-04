أدم الشرقاوي: شعرت براحة كبيرة بعد ظهوري بمسلسل «لعبة نيوتن»

قال أدم الشرقاوي، الممثل المصري الأمريكي، بعد مشاركته في مسلسل «لعبة نيوتن»، إنه شعر بنجاح مسلسله الذي ظهر به خلال الدراما الرمضانية لعام 2021 قبل ظهوره للجمهور، ولكنه بعد العمل مع المنتجين والممثلين المصريين، شعر بالراحة الكبيرة أكثر من تلك التي يشعر بها خلال مشاركته بالأفلام الأجنبية.

وأضاف «الشرقاوي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن والديه شعرا بالفخر عندما ظهر في المسلسل الذي جرى عرضه في رمضان الماضي، موضحا أنه ولد في مصر ولكنه لم يكبر فيها، «أنا سمعت كلام أمي وأبويا في أني أتقن اللغة العربية والمصرية، ولكن وجود ثقافات مختلفة في أمريكا كان هو السبب الرئيسي في عدم إتقاني للغة العربية».

وأوضح أنه قد سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو في سن الـ4، حيث إنه ومع كل مرة يحضر فيها إلى مصر يشعر بالتقدم الكبير والفارق، كما أنه يرى بأن مصر خلال 10 سنوات ستتبوأ مكانة كبرى وسط دول العالم الكبار، «موكب المومياوات أدهش كل مواطني دول العالم، ونفسي أجيب كل صحابي لمصر».

وعلق الفنان المصري، على لقائه الأخير مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، حيث عبر عن سعادته لاختياره ضمن مبادرة «اتكلم عربي»، قائلا «أول مرة أحس أني منتمي لمجتمع هو الأصل بتاعي، وأساسي بلدي».

والتقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الفنان المصري المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، آدم الشرقاوي، والذي اشتهر بأداء شخصية «بيج زي» في مسلسل «لعبة نيوتن» الذي تم عرضه خلال موسم الدراما الرمضانى الماضي 2021.

واستهلت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء بالترحيب بآدم الشرقاوي، معربة عن سعادتها به كأحد أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج، ولمشاركته في المسلسل وتحقيقه هذا النجاح الكبير في وطنه، كما أثنت على تحدثه باللغة العربية واللهجة المصرية في المسلسل وتمسكه بلغته الأم وبهويته.