تفاصيل ضبط شاب وسيدة يديران الأعمال المنافية للآداب بالغردقة

تمكن ضباط مباحث قسم مكافحة الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط شاب وسيدة يديران شقة مفروشة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة الوفاء وسط مدينة الغردقة.

تلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بتمكن العقيد رامى الشيخ، رئيس مباحث قسم الآداب، والرائد محمود عبدالوهاب، وكيل القسم، من ضبط شاب وسيدة يديران شقة مفروشة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة الوفاء بالغردقة.

كانت وردت معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر بأن رجل وسيدة عاطلان يستخدمان َوسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لجلب عملائهما لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من مباحث الآداب برئاسة رئيس مباحث قسم الآداب، والرائد محمود عبدالوهاب، وكيل القسم، من ضبط المتهمين بحوزتهما مبلغا ماليا وهاتفي محمول، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر ما زالت تبحث أجهزة البحر الأحمر بمدينة رأس غارب بالتنسيق مع القطع البحرية لشركات البترول العاملة في المنطقة، عن شخص مفقود ويعمل مهندسا بسفينة الخدمات البترولية الغارقة قبال سواحل شواطئ مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، فيما لقي القبطان مصرعه ويدعى يسري سلطان، وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 11 آخرين، في حادث غرق مركب خدمات بترولية، قبالة سواحل مدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر.