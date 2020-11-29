حريق بمصفاة للنفط شمال العراق إثر سقوط صاروخ

اندلع حريق داخل مصفاة صغيرة للنفط شمالي العراق، إثر سقوط صاروخ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية عرقية، الأحد، فيما تبنى تنظيم داعش الهجوم.

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية، أن الصاروخ سقط على "مصفاة الصينية" في بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وقال مصدر عراقي لوسائل إعلام محلية، إن سقوط الصاروخ داخل مصفاة الصينية أدى إلى خرق بأحد الأنابيب النفطية وحرقه.

وأضاف المصدر أن الوضع تحت السيطرة عليه وتم غلق الصمامات، بينما تجري محاولة إطفاء الحريق.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى في المصفاة التي تقع بالقرب من مصفاة بيجي، كبرى مصافي النفط في العراق والواقعة بمحافظة صلاح الدين في الشمال.