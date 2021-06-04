القصة الكاملة لطالبة الحمام بالغردقة: مقدرتش امسك نفسي

قالت دنيا صلاح الطالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة سعد زغلول الإعدادية بالغردقة في واقعة قضاء حاجتها داخل على نفسها اللجنة أثناء تأدية امتحان مادة الجبر، أنها لم تقدر التحكم في نفسها بعدما رفضت مراقبة اللجنة توسلاتها ومنعتها من الذهاب إلى الحمام، واضطرت لتسليم ورقة الامتحان رغم عدم انتهائها من أداء الامتحان.

وقالت الطالبة في بث مباشر لـ «الوطن»، «في نص الوقت بطتني وجعتني وعايزة أروح الحمام قلت للمراقبة عايزة أروح الحمام، قالت لا مفيش حد حيروح الحمام، فقلت لها يا ميس أنا عايزة أروح الحمام عشان بطني وجعتني وعندي ظروف ومش قادرة استحمل، قالت لي رئيس اللجنة مانع البنات تروح الحمامات واللي عايز يروح الحمام يسيب الورقة بتاعته، وأنا كنت لسه مخلصتش الامتحانات وجاءت لي ظروف ومقدرتش أمسك نفسي واضطريت اسلم الورقة عشان أروح الحمام، ورئيس الدور بعض ساعات بيسمح للبنات تروح الحمام بس بيروح معاهم ويفضل واقف على باب الحمام في مشهد غير أخلاقي ومينفعش يروح الحمام مع بنات كبيرة».

َمن جانبه قال والد «دنيا»، أن ابنته عندها مشاكل في الجهاز الهضمي َ«كانت بتاخد ملينات وليلة الامتحان شربت زيت زيتون دافي مما جعلها تطلب الذهاب للحمام وتم منعها مما اضطرها لقضاء حاجتها داخل اللجنة بطريقة لا إرادية نظرا لمرورها بحالة صحية وتناولها بعض الأدوية التي تؤدي إلى الإسهال وذلك رغم من توسلاتها للمراقبة للذهاب إلى دورة المياه لقضاء حاجتها».

وطالب والد الطالبة دنيا صلاح صاحبة الواقعة من خلال صفحات «الوطن»، من وزارة التربية والتعليم، التحقيق في الواقعة لما أصاب ابنته من ضرر نفسي واجتماعي من جراء تعنت المراقبة في منع ابنته من الذهاب إلى الحمام لقضاء حاجتها.

وعبرت والدة الطالبة عن حزنها في حديثها لـ «الوطن»، وقالت إن ابنتها جاءت لها بالمنزل وبطلونها غرقان من أداء قضاء حاجتها على نفسها نظرا لتعنت المراقبة في السماح لها الذهاب للحمام رغم إلحاحها في الذهاب للحمام نظرا لظروفها الصحية مما أصابها بالاسهال وطالبت بالتحقيق مع مع المراقبة.

وفتحت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر تحقيقا موسعا في هذه الواقعة بمعرفة الشئون القانونية للمديرية واستمعت لأقوال الطالبة والمراقبة والشهود من الطالبات وتم عمل تقرير بالواقعة وجاري رفعه إلى وزارة التربية والتعليم.

وأوضح مصدر مسؤل بتعليم البحر الأحمر، أن العقوبة المتوقعة على المراقبة التي منعت طالبة في الصف الثالث الإعدادي من الذهاب إلى الحمام لقضاء حاجتها أثناء أداء إمتحان مادة الجبر داخل لجنة مدرسة سعد زغلول الإعدادية بالغردقة هي الإيقاف لمدة شهر وخصم شهر من راتبها وهي أقصى عقوبة مقررة في هذه الحالة.

وأكد المصدر أنه لا توجد تعليمات أو قرار يمنع الطالب أو الطالبة من الذهاب إلى الحمام أثناء أداء الامتحان داخل اللجان سواء قبل نصف الوقت أو بعده.

كانت منعت مراقبة لجنة بمدرسة سعد زغلول الإعدادية للبنات بالغردقة طالبة من الذهاب إلى دورة المياه أثناء أداء امتحان مادة الجبر الأربعاء الماضي رغم توسل الطالبة لها بأنها في أشد الحاجة لأداء حاجتها ولكن طلبها قوبل بالرفض المستمر رغم إبلاغها بأنها تمر بحالة صحية طارئة فلم تستطع الطالبة الانتظار كثيرا لمرورها بحالة صحية سيئة جدا يصاحبها إسهال شديد وفوجئت الطالبة أنها تقضي حاجتها أثناء جلوسها داخل اللجنة وذلك خارج عن إرادتها لظروفها الصحية.

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