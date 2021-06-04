7.2 مليار متر غاز و2.8 مليون طن وقود و5.9 مليون شقة.. إنجازات البترول

إنجازات ضخمة شهدها قطاع البترول خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع بداية حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل 7 سنوات، وهذه الإنجازات تحدث عنها الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة وعضو مجلس إدارة جمعية البترول المصرية خلال تصريحات تلفزيونية، مشيرًا إلى أن قطاع البترول شهد نجاحًا كبيرًا في 3 ملفات مهمة ومؤثرة في الاقتصاد المصري.

كما تحدث عضو مجلس إدارة جمعية البترول المصرية، لـ برنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، عن الإنجازات التي شهدها قطاع البترول كما يلي:

ملف الغاز الطبيعي

أشاد أستاذ البترول بالإنجاز المصري الكبير بالوصول إلى إمكانيات الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وزيادة ما لدى الدولة من إمكانيات قائمة على الغاز والذهاب إلى استثمارات القيمة المضافة من الغاز الطبيعي.

توفير الوقود المحلي للمواطنين

وكشف «القليوبي»، إنجازات مصر في توفير الوقود المحلي للمواطنين، لافتًا أن فاتورة استيراد المواد البترولية وصلت لـ1.3 مليار دولار شهريًا، مشيرًا إلى أن مصر تستهلك 7 ملايين طن من الوقود سنويًا، وتنتج حاليًا 4.2 مليون طن وقود وتستورد 2.8 مليون طن من الخارج.

وأشار إلى أن فاتورة استيراد المواد البترولية كانت من أسباب زيادة مستوى العجز في الموازنة العامة للدولة.

الوصول لاستراتيجية مركزية الطاقة

أكد «القليوبي» أن مصر نجحت في الوصول بالدولة لاستراتيجية جديدة لمركزية الطاقة، لافتًا أن مصر دولة متفردة في جغرافيتها وأنها تستطيع أن تدمج نفسها في الاقتصاديات المحيطة بها عن طرق ملف الطاقة حيث تتحول مصر لدولة مركزية لتداول وبيع وتخزين وشحن وإعادة تصنيع وتخزين الطاقة.

نجاح مصر في ملف البترول

وأكد «القليوبي» أن الحكومة ممثلة في وزارة البترول نجحت منذ عام 2015 في توفير الوقود وحل مشكلات انقطاع الكهرباء بسبب نقص امدادات الوقود، لافتًا أن المواطن البسيط يستطيع لمس هذه النجاحات.

وأضاف «مصر كانت تعاني من مشكلة في إمدادات الوقود والتي أثرت سلبا على قطاع الكهرباء وكان هناك نقص في إمدادات الغاز وأثر سلبا على ملف الكهرباء وقطاعات الكهرباء في 2014 و2015».

اكتشافات الغاز الطبيعي

وأشار أستاذ البترول أن مصر نجحت في اكتشافات كبيرة في مجال الغاز الطبيعي مثل حقل نورس وحقل ظهر في المياه العميقة وحقل شمال الإسكندرية غرب الدلتا ودخول خط أتون على الانتاج ودخول حقل ريجن على الانتاج بالاضافة لبعض الحقول في المنطقة الغربية، مؤكدًا أن الإنتاج المصري وصل لـ 7.2 مليار قدم مكعب من الغاز سنويًا.

توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

وأوضح أن مصر استهدفت خفض حجم المستهدف من أنبوبة البوتجاز لتقليل الاستيراد من الخارج وزيادة قدراتنا من الغاز الطبيعي بتركيبه وتوصيله للمنازل لافتًا أن عدد الشقة التي يصل لها الغاز الطبيعي سنويًا وصلت لـ 1.2 مليون شقة.

وكشف «القليوبي» حجم الإنجاز الكبير في مجال توصيل الغاز للمنازل، مشيرًا أنه منذ عام 1997 لـ2018 لم يتعدى عدد الشقق التي تم توصيل الغاز إليها 5.6 مليون وحدة، بينما وصل في الفترة من 2018 لـ2021 لـ 5.9 مليون وحدة سكنية، أي أن مصر نجحت في 3 سنوات في توصيل الغاز لوحدات سكنية أكثر مما تم توصيله في 21 عاما، مشيدا بمبادرة رئيس الجمهورية لإحلال وتجديد السيارات بالغاز كوقود اقتصادي للمواطن لاستخدامه بدل البنزين للتوفير على المواطنين.