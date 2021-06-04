الملكة إليزابيث الثانية ستلتقي بالرئيس الأمريكي في 13 يونيو الجاري

قالت العائلة الملكية البريطانية على موقع التدوينات القصيرة«تويتر»، أمس الخميس، إن الملكة إليزابيث الثانية، ستلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن في «قلعة وندسور» في 13 يونيو الجاري.

ويعد بايدن هو الرئيس الثالث عشر للولايات المتحدة الذي يلتقي مع الملكة، منذ توليها الحكم عام 1953.

من جانبها، أعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أن بايدن سيلتقي ملكة بريطانيا في قصر ويندسور الأسبوع المقبل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال محطته الأولى في أولى رحلاته الخارجية منذ توليه منصبه في يناير الماضي، والتي تشمل بلجيكا وسويسرا.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن مع جونسون في 10 يونيو الجاري حيث تتركز المحادث على تأكيد العلاقات الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وقال «البيت الأبيض»، إن هذه الرحلة ستسلط الضوء على التزام الولايات المتحدة باستعادة دفء التحالفات وتنشيط العلاقات عبر شطري الأطلسي، والعمل في تعاون وثيق مع الحلفاء والشركاء متعددي الأطراف لمواجهة التحديات العالمية وتأمين مصالح الولايات المتحدة بشكل أفضل.

الرئيس الأمريكي سيشارك بقمة مجموعة السبع في مقاطعة كورنوال ببريطانيا

وسيشارك الرئيس الأمريكي، في الفترة من 11 إلى 13 يونيو الجاري، بقمة مجموعة السبع في مقاطعة كورنوال ببريطانيا.

وقال مسؤولون، إن بايدن سيركز على توضيح سياسة بلاده بشأن الصحة العامة والتعافي الاقتصادي وتغير المناخ وتعزيز القيم المشتركة بين الديمقراطيات الكبرى.

وأشار «البيت الأبيض»، إلى أن بايدن سيعقد اجتماعات ثنائية مع قادة مجموعة السبع، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط».

ومن المملكة المتحدة يغادر بايدن إلى بروكسل، حيث يشارك في قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في 14 يونيو المقبل، وخلال القمة سيؤكد بايدن التزام بلاده بحلف شمال الأطلسي والأمن عبر المحيط الأطلسي، وتعزيز الدفاع في مواجهة التهديدات المستقبلية.

وسيشارك بايدن في القمة الأمريكية الأوروبية في 15 يونيو الجاري، حيث يناقش الأجندة المشتركة بتعزيز الأمن الصحي العالمي، وتحفيز الانتعاش الاقتصادي، ومكافحة التغير المناخي، وتعزيز التعاون الرقمي والتجاري، إضافة إلى مناقشة مخاوف السياسة الخارجية لدى كل من الولايات المتحدة وقادة المجموعة الأوروبية، ومن المقرر أن يلتقي بايدن بالملك فيليب ملك بلجيكا ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو.

وستعقد القمة الأمريكية الروسية في جنيف في 16 يونيو الجاري بين بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.