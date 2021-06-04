التموين تعلن تأسيس الشركة المصرية السودانية للتنمية برأس مال 500 مليون جنيه

اجتمع الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الوفد السوداني المُشارك في اجتماع مجلس إدارة الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة التي أنشأت في أبريل 2021، ويبلغ رأس مال الشركة 500 مليون جنيه بمساهمة مصرية تبلغ 60%.

التموين: الشركة المصرية السودانية تضع خطة استراتيجية للتعاون خلال الخمس سنوات القادمة

وأكد «المصيلحي»، خلال الاجتماع أن الشركة المصرية السودانية، هي نتاج العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين الشقيقتين، مشيرا إلى أنه استمع إلى المشاركين في الاجتماع من الجانبين المصري والسوداني، ما تم من إجراءات خاصة بتأسيس الشركة، وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع لمجلس إدارة الشركة برئاسة وزير النميون بعد عيد الأضحي المبارك، للتعرف على استراتيجية الشركة خلال الـ5 سنوات القادمة.

وأضاف وزير التموين، أن الشركة ستساهم في خلق كيانات اقتصادية أخري بين الدولتين الشقيقتين إضافة إلى توفير آلاف من فرص العمل للشباب من البلدين.

من جانبه، أكد اللواء أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تساهم في الشركة المؤسسة برأس مال بنسبة 25%، ومثلها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة جنوب الوادي بنسبة 10%، فيما تستحوذ شركة اتجاهات السودانية على 40% من أسهم الشركة.

وأكد «حسنين»، أن التعاون مع شركة اتجاهات السودانية يعود إلي عام 2014، مع إبرام أول عقد معها لتوريد 800 ألف رأس سوداني، مشيراً إلى أن شركة اتجاهات السودانية تعاقدت مع وزارة التموين لتطوير وإدارة 25 منفذا تابعا للشركة القابضة للصناعات الغذائية متخصصة لبيع اللحوم بنظام الشراكة مع إطلاق علامة تجارية جديدة يطلق عليها «just meet»، إضافة إلى بيع اللحوم الطازجة داخل منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمجمعاتها الاستهلاكية.

وفي سياق متصل، أكد الوفد السوداني، أن التعاون مع وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية سيساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار الوفد السوداني، إلى أن الكيان الاقتصادي لهذه الشركة الجديدة سوف يكون له مردود اقتصادي بين البلدين، وفتح أفاق جديدة للاستثمار أيضا، مؤكدا أن الشركة التي تم تأسيسها لديهم قدرات مالية كبيرة وفنية هائلة، كما أن شركة جنوب الوادي تمتلك مجزرا ومحجرا آليا كبير على حدود البلدين سيساهم في تسهيل التعاون، وكذلك دور جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الشريك الاستراتيجي أيضاً.

وحضر الاجتماع من الجانبين كلا من اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال معاون الوزير، المتحدث الرسمي للوزارة، واللواء الجيلي تاج الدين، نائب رئيس منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان، والصادق يعقوب مدير دائرة التمويل والاستثمار بمنظومة الصناعات الدفاعية، وأحمد عوض الله إبراهيم، رئيس مجموعة تنمية الصادرات بشركة اتجاهات السودانية، ونصر الدين حسن المدير الإقليمي لمجموعة تنمية الصادرات لشركة اتجاهات، ومحمد حسن عبدالمنعم مدير التسويق والشركات بشركة اتجاهات.