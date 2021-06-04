عقد الجلسة الخامسة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة غدا

تعقد السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، غدا السبت، الندوة الافتراضية الخامسة لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» (Webinar) بعنوان «سوق المال: محرك الصناعة الأهم»، بحضور الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وعدد من الخبراء المصريين بالخارج في مجال الاستثمار والاستشارات المالية.

وكانت الوزارة تلقت العديد من الاستفسارات من المصريين بالخارج حول الاستثمار في البورصة المصرية، فجاء القرار بفتح مجال جديد لاستثمار المصريين بالخارج في وطنهم، والعمل على كيفية ادماجهم بسوق المال المصري، ولهذا تم العمل على البروتوكول لتعريف المصريين بالخارج بكافة التفاصيل الخاصة بشراء وبيع الأوراق المالية، حيث أن ميزة الاستثمار في البورصة هي سهولته ومرونته.

وأكدت مكرم، أن الوزارة تلقت العديد من الاستفسارات فى هذا الشأن بالإضافة إلى تلقى العديد من التعليقات عبر صفحات وزارة الهجرة الرسمية وتم تجميع كافة هذه الاستفسارات والتعليقات وسيتم الرد عليها خلال هذه الجلسة لتوصيل المعلومة الصحيحة.

وأضافت «تعد المرة الأولى التي تتواصل البورصة المصرية مع المصريين بالخارج، وأن الوزارة تعمل على تعريف المصريين بالخارج بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، حيث انه تم توفير الخريطة الاستثمارية في الدولة عبر الموقع الرسمي للوزارة والصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجماعي، ومن أهم الاستثمارات التي تشهد إقبالا من المصريين بالخارج، هو الاستثمار العقاري ولهذا يتم التعاون مع وزارة الاسكان لتوفير مشروعات للمصريين بالخارج مثل مشروع «بيت الوطن».

وكذلك تم افتتاح وحدة خاصة للمصريين بالخارج بالهيئة العامة للاستثمار، للتيسير على المصري بالخارج الراغب في الاستثمار بوطنه، فضلًا عن تعاون وزارة الهجرة مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، للتسهيل على المصريين بالخارج الاستثمار والحصول على القروض لإقامة المشروع الخاص بهم.

ولفتت إلى أنه بخصوص الاستثمار في البورصة المصرية فهناك فيديوهات تعريفية عبر صفحات الوزارة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي كما تم بدء الحملة التعريفية بداية الأسبوع، وكذلك يتم الرد على الاستفسارات والتي من شأنها إعطائهم كافة المعلومات حول الاستثمار في البورصة.