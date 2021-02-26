«الهجرة» تتلقى أفكار الشباب بالخارج لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، تلقي أفكار من شباب المصريين الدارسين في الخارج؛ لتطوير الصناعة المصرية، من خلال مركز وزارة الهجرة للحوار، الذي أنشأ مؤخرًا للشباب المصريين الدارسين في الخارج، ليعمل كمظلة حوارية ومعرفية خاصة بشبابنا في الخارج، وجاءت فكرة إنشاء المركز لتشجيع استدامة التواصل والحوار بين الدارسين المصريين بمختلف دول العالم وبين الوزارة.

وأكدت مكرم، أن الأفكار التي يقدمها الشباب سيتم عرضها خلال مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، ويتخذ المؤتمر من دعم قطاع الصناعة وتوطين الصناعة موضوعًا أساسيًا له في هذه النسخة، بمشاركة عدد من الوزارات.

وأضافت أن أرسال المقترحات والأفكارك عبر البريد الالكتروني للمركز، وان تتراوح عدد الكلمات بين 400 و1200 كلمة (بحد أقصى 3 صفحات)، مشيرة الي ان التقديم مستمر حتى ٣ مارس 2021 عبر البريد الإلكتروني (info@medcegypt.com).

وأوضحت وزيرة الهجرة، أنه يتم استقبال الأوراق البحثية لـ«تطوير وتوطين الصناعة المصرية» من الشباب المصريين الدارسين بالخارج ضمن مبادرة «مصر تستطيع»، إذا كانوا أعضاءً بـ«مركز وزارة الهجرة للحوار»، وإذا كنت مصريًا من الدارسين بالخارج ولم تحصل على عضوية مركز الحوار، سجل معنا لتتمكن من المشاركة بأفكارك ومقترحاتك وأوراقك البحثية.. من هـنـا.

وأبرز أهداف مبادرة «مصر تستطيع»؛ الارتقاء بالصناعة المحلية، حل المشكلات والتحديات التي تواجه الصناعة المصرية، مناقشة فرص النمو والتصدير، توطين الصناعات وتطوير البنية التحتية، مناقشة استراتيجية التمويل الصناعي في مصر، وإزالة المعوقات أمام المستثمرين

وتتضمن فعاليات مركز شباب الدارسين المصريين في الخارج، ما بين ورش عمل، ولقاءات دورية وعصف ذهني وتلقي أفكار وأوراق عمل من مختلف شبكات الطلاب، التي تكونت مع انطلاق المركز أو تواجدت من قبل.