المالية: استقبال 10 مليون وثيقة على المنظومة الإلكترونية منذ تفعيلها

أكد محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تمضى بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ للتيسير على الممولين، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذى يُمَّكن الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم.

وأوضح وزير المالية، فى بيان، أنه من أهم تلك المشروعات منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ التي من شأنها حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبى، وضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، على النحو الذى يُساعد فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة.

أكثر من 10 مليون وثيقة تم معالجتها

وأشار معيط إلى أن إجمالى عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى من المراحل الأولى والثانية والثالثة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ ما يقرب من 1100 شركة، موضحًا أن عدد الوثائق الإلكترونية «فواتير - اشعارات دائن - اشعارات مدين» التي تم معالجتها من خلال المنظومة أكثر من 10 مليون وثيقة، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 مايو بالتطبيق على كافة الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين.

تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على كافة الشركات المسجلة

ومن جانبه، قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين بالقاهرة ومركز كبار ممولى المهن الحرة بمدينة نصر من 15/9/2021، مطالبًا الشركات المسجلة بهذه المراكز، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة قبل 15 سبتمبر القادم.

المالية والضرائب تقدمان كل التسهيلات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

وأوضح عبد القادر، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني eInvoice@eta.gov.eg، هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونى https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php.