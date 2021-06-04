مستشار وزير المالية: الدولة خصصت 700 مليار جنيه لـ «حياة كريمة»

قال الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية، إن هناك نحو 700 مليار جنيه خصصتها الدولة لمبادرة «حياة كريمة» لـ 4500 قرية في مختلف المحافظات على مدار 3 سنوات ممتدة من أجل تقديم خدمات لـ 58 مليون مصري.

وأضاف «حازم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى، اليوم الخميس، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أن الحكومة تستهدف إضافة شبكات بينة تحتية في الصرف والكهرباء والغاز، وكذلك إضافة مراكز شباب من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار مستشار وزير المالية، إلى أن مصر نفذت مشاريع الطاقة النظيفة في أسوان وكذلك قوت شبكات الكهرباء لذا أصبح انقطاع الكهرباء أقل.

وأوضح مستشار وزير المالية، أن هناك مدينة للجلود في الروبيكي، ومدينة الأثاث في دمياط، ومدينة غزل ونسيج في المحلة، وهو ما سيضيف إلى مصر الكثير، حيث يتم توطين الصناعات مع جذب عمالة جديدة من نفس الأماكن التي تحدث فيها المشروعات التنموية.

وأكد مستشار وزير المالية، أن هناك قرى في الفيوم والمنصورة يأتي إليها سياح من أجل مشاهدة إبداعها، لافتا إلى أن وزير المالية دائما يفكر في توفير مشروعات للمواطنين تعمل على استمرار دورة رأس المال داخل مصر في مشروعات قومية كبرى من أجل تقليل البطالة ورفع مستوى المعيشة، مشددا على أن اسم المبادرة يعبر عن رغبة الدولة في الارتقاء بمستوى المواطن، لكي يحصل على أفضل تعليم وأفضل خدمات صحية وأفضل خدمات في التنمية المحلية، ليكون قادرا على الإبداع والإنتاج بشكل يدفع مصر إلى الأمام، لأن جميع المصريين يريدون أن يقدموا منتجا جديدا يفتخروا به أمام الجميع.