غرق 6 شوارع في الإسماعيلية بسبب كسر ماسورة مياه

تعرضت 6 شوارع رئيسية بمدينة الإسماعيلية للغرق بكميات كبيرة من المياه، عصر اليوم الخميس، نتيجة كسر مفاجئ بأحد خطوط المياه الرئيسية، التابعة لهيئة قناة السويس، في المدينة.

وأكد عدد من الأهالي أن خط المياه الرئيسي في شارع إسكندرية، حدث به كسر مفاجئ، وسرعان ما أغرقت المياه الشارع، كما امتدت إلى عدد من الشوارع الأخرى، منها شوارع عرابي والحرية وحسن درويش وحسين حجازي وإسماعيل سري، فضلاً عن الشوارع الفرعية المحيطة بها.

وأشار الأهالي إلى أن المياه تسربت إلى بعض المحال التجارية وإلى داخل عدد من البنايات، خاصةً وأن جميع الشوارع التي أغرقتها المياه تجارية في المقام الأول، وبعض المحلات منخفض عن مستوى الشارع.

وبحسب بيان رسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية، فقد دفعت الشركة بعدد من سيارات كسح المياه، لسحب المياه الناتجة عن حدوث الكسر، من الشوارع.

وجاء في البيان أنه ورد بلاغ للشركة بتعرض ماسورة للكسر بشارع إسكندرية وحسن درويش، بحي الإفرنج بمدينة الإسماعيلية، فيما أبلغت الشركة إدارة الاشغال بهيئة قناة السويس، للتعامل مع المشكلة.

ووجه اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، سيارات الكسح بالشركة للمساعدة في رفع المياه من الشوارع، لعدم تأثر المواطنين والحركة المرورية بالمنطقة.

وأضاف أن الشركة تستقبل كافة شكاوى المواطنين على مدار اليوم، من خلال الخط الساخن 125، أو من خلال رقم المحمول 01003337349، وكذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لتلقي شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة، على مدار 24 ساعة، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.