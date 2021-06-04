توريد اكثر من 175 ألف طن قمح لشون وصوامع كفر الشيخ

استقبلت شون وصوامع محافظة كفر الشيخ، أكثر من 175ألف قمح من المزارعين، في 20 موقعًا بمختلف أنحاء المحافظة، وفق تصريح المهندس عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ.

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن موسم توريد الأقماح المحلية لعام 2021، بدأ فى محافظة كفر الشيخ منذ أيام مشيراً إلى أن استلام الأقماح المحلية يتم من خلال 20 موقعًا، تابع للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف أن هناك متابعة من محافظ الأقليم، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات، حيث شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية.

ولفت المتحدث الرسمي باسم مديرية التموين، إلى أن إجمالى المورد حتى الآن تجاوز 175 ألف طن، مؤكدًا الإعلان عن الأسعار طبقا لدرجة النظافة، فدرجة نظافة القمح 22.5، سعر الأردب 705 جنيهات، ودرجة نظافته 23 سعر أردب القمح 715 جنيها، والقمح الذي درجة نظافته 23.5، فالاردب بـ 725 جنيها.

وأكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ ،أن عدد الأفدنة المنزرعة بالقمح 232 ألف فداناً ،وتم حصاد ألف فدان، فيما شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أثناء أعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع وممثلين عن الشركات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم .