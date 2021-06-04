بالأرقام.. 190 انتهاكا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر مايو

رصدت «وفا» في تقريرها، 190 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين الفلسطينيين، أسفرت عن استشهاد صحفي فلسطيني وإصابة 75 آخرين.

واستشهد الصحفي يوسف أبو حسين المذيع ومقدّم البرامج في إذاعة «صوت الأقصى»، عقب قصف منزله بصاروخين من الطائرات الحربية شمال مدينة غزة، وعُثر عليه بين الركام في الشارع أمام المبنى حيث قذفته قوة القصف من الطابق الخامس.

وأوضحت «وفا»، أن إجمالي عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء القصف من الطائرات الحربية وإطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع والتعرض للضرب واعتداءات أخرى في الأرض الفلسطينية بلغ 75 مصابا.

كما أن عدد حالات الاعتقال والاحتجاز في الأرض الفلسطينية بلغت 26 حالة، في حين بلغ عدد حالات تدمير المقرات الاعلامية وحالات الاعتداءات على المؤسسات والمعدات الصحفية في الأرض الفلسطينية 51 حالة.

وسجلت بأراضي الـ48، نحو 37 حالة اعتقال وضرب وعرقلة عمل بحق الصحفيين من قبل الشرطة الإسرائيلية.

شهيدان و1700 معتقل بأراضي الـ48

وفيما يتعلق بالاعتداءات داخل أراضي العام 48، فقد سجل 687 اعتداء شملت ملاحقة الفلسطينيين والاعتداء عليهم بالضرب، وحرق ممتلكاتهم ومحلاتهم التجارية.

وهاجم المستوطنون عددا من المساجد خاصة في مدينة اللد منها المسجد العمري الكبير ومسجد دهمش، بالرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز، ما دفع المصلين إلى التصدي لهذه الهجمات العنصرية، كما اعتدى المستوطنون على منازل الفلسطينيين في مدينتي عكا وحيفا.