دولة رابعة تفتتح سفارتها لدى الاحتلال في مدينة القدس نهاية يونيو

أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية أن دولة هندوراس الواقعة في أمريكا اللاتينية ستقوم بافتتاح سفارتها بمدينة القدس المحتلة نهاية الشهر الحالي، لتكون السفارة الرابعة التي تفتتح في المدينة.

وقالت «يسرائيل هيوم» إن رئيس هندوراس «خوان أورلاندو هيرنانديس» سيصل في زيارة رسمية إلى إسرائيل بعد ثلاثة أسابيع.

وبعد عملية متواصلة منذ عامين ونصف، «هيرنانديز» سيقوم بافتتاح سفارة بلادة في إسرائيل، بعد تعهده القيام بذلك أمام لجنة إيباك 2019.

ووفقا للاتفاق بين «هيرنانديز» و«نتنياهو»، فإنه بمقابل فتح سفارة إسرائيلية في تاجوسليبا «عاصمة هندوراس»، فإن الدولة اللاتينية ستفتتح سفارتها في مدينة القدس المحتلة.

وتسببت الأزمة السياسية في إسرائيل، في تأخير أمور كثيرة، من بينها تعذر بعض السفراء الإسرائيليين استلام مناصبهم رسميًا، من بينهم السفير الإسرائيلي المعين في هندوراس «الداد جولان» والذي بدأ بمباشرة مهام منصبة كقائم بأعمال السفارة في «هندوراس» وليس كسفير معترف به.

في الوقت نفسه، «هيرنانديز» الذي سينهي مهام منصبه الخريف القادم طلب تحقيق تعهده ولذلك أعلن رسميًا أنه سيصل في زيارة إلى إسرائيل بتاريخ 23 يونيو، رغم الأزمة السياسية في إسرائيل.

وفي حال افتتاح السفارة فإنها ستكون السفارة الرابعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وجواتيمالا وجمهورية كوسوفو.