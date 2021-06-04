بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الإسكندرية

تفقد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، صباح اليوم الجمعة للأطمئنان على سير العملية الامتحانية، ومتابعة كافة القرارات والإجراءات التى اتخذتها الجامعة لحماية منتسبيها.

وقال «جابر»، في تصريحات صحفية، إن الإمتحانات ستُعقد وسط إجراءات وقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، للحفاظ على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع القائمين على المنظومة، والتى تتضمن تعقيم وتطهير المدرجات، وإلزام جميع القائمين علي العملية الإمتحانية، بإرتداء الكمامة الطبية، ، وتوفير كافة أدوات التطهير والتعقيم للجان قبل وبعد كل لجنة، وتخصيص لجنة للعزل الصحى بكل كلية، فضلا عن تخصيص غرف عمليات خاصة بالكليات للتعامل مع الحالات الطارئة ومتابعة سير الإمتحانات.

وأضاف أنه تم تحديد علامات على بوابات الجامعة تراعى ترك مسافة كافية بين كل طالب والآخر، وقياس درجات الحرارة للطلاب قبل الدخول للمبانى ولجان الامتحان، ومنع التواجد بالطرقات وساحات الانتظار بالجامعة والتوجه مباشرة إلى لجنة الامتحانات، وذلك تحت إشراف مسؤولى السلامة والصحة المهنية بالكليات.

نائب جامعة الإسكندرية: اللجان انخفضت بنسبة 30 إلى 40%

وأشار إلى أن سعة اللجان بالكليات انخفضت بنسبة 30 إلى 40% من سعتها الأساسية، مشيرآ أنه تم التأكيد على جميع الكليات، بضرورة توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بينهم.

وأوضح أنه تم تركيب بوابات تعقيم في البوابات الرئيسية للجامعة لتعقيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين قبل السماح لهم بدخول الجامعة، وسيتم منع دخول أي طالب للامتحانات دون إرتداء الكمامة الطبية، أما بالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم او المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبى معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفى هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التى تتزامن فقط مع فترة الاشتباه أو الإصابة للطالب وفقاً لما يقرره اللجنة الطبية، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات بعد الشفاء أو التأكد من عدم الإصابة.