امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية ضوابط صارمة واستعدادات مكثفة

استعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، لامتحانات الشهادة الإعدادية، المقررة غداً، السبت، بتجهيز اللجان وتعقيم واتباع إجراءات وقائية صارمة لإجراء الامتحانات بدون مخالفات.

عدد طلاب امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية «تعليم عام»، يبلغ 87826 طالبًا يؤدون امتحانهم أمام 379 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثماني، وتبدأ الامتحانات غدا السبت بمادتي اللغة العربية والخط وتنتهي الخميس الموافق العاشر من يونيو الجاري بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية .

وشدد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة على مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات وشئون الطلبة والأمن والاتصال السياسي ورؤساء لجان النظام والمراقبة وموجهي عموم المواد الدراسية و التعليم الإعدادي، بالالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأكد تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14طالبا فقط بدلا من 20 طالبا للمحافظة على التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الامتحان وتعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة.

وأكد مدير المديرية حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان والتصدي لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية وشدد سعد على العمل بروح الفريق ومراعاة الدقة في تقدير درجات الطلاب وأعمال الرصد واستخراج النتائج .

يُذكر أن الامتحانات التكميلية لطلاب الشهادة الإعدادية خلال يومي 18 ، 19 مايو الجاري ، كما تم عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع «التربية الدينية والتربية الفنية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات»، وفق الكتاب الدوري.