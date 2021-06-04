خلال 48 ساعة.. جنايات الأقصر تحيل أوراق 3 متهمين بالقتل للمفتى

أحالت محكمة جنايات الأقصر أوراق 3 متهمين فى 3 قضايا قتل مختلفة إلى المفتى لاستطلاع الرأى الشرعي باعدامهم، في جلسات جرى تداولها على مدار اليومين الماضيين.

وكانت محافظة الأقصر من المحافظات الأكثر هدوءا وتنخفض بها نسبة جرائم القتل بحسب تقارير حقوقية سابقة، إلا أن الفترة الماضية شهدت تعدد جرائم القتل.

وشهدت محكمة جنايات الاقصر خلال اليومين الماضيين نظر عدة قضايا قتل، وقضت فيها المحكمة بإحالة أوراق 3 متهمين فى 3 قضايا مختلفة لفضيلة المفتى، وتمثلت في قضية قتل زوج لزوجته بسبب خلافات متكررة وقتل شقيق لشقيقه لخلافات بينهما، وقتل شاب لخاله بسبب الميراث.

زوج يقتل زوجته ويدفنها فى حفرة

القضية الأولى، قضت فيها محكمة جنايات الأقصر، بإحالة أوراق متهم إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه بتهمة قتل زوجته ودفنها بحفرة أمام المنزل.

تعود أحداث القضية إلى العام الماضي، عندما تلقى مدير أمن الأقصر إخطارًا من مركز الشرطة بورود بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل بالبغدادي، وبانتقال فريق البحث لمحل الواقعة، وعمل التحريات، تبين أن مرتكب الواقعة هو «أ.ي.ع»، نتيجة خلافات بينه وبين زوجته قام على إثرها بخنقها ودفنها في حفرة أمام منزلهما.

وقضت محكمة جنايات الأقصر ايضا، أمس الخميس، بإحالة أوراق متهم إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه بتهمة قتل خاله بـ 22 طعنة بسبب خلافات على الميراث.

شاب يقتل خاله بسبب الميراث

تعود أحداث القضية إلى عام 2017 عندما تلقى اللواء مصطفى صلاح مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مباحث المديرية بورود بلاغا يفيد بالعثور على جثة «محمود.ا»، 50 عامًا، موظف بمديرية الري، ملقاة بمنطقة زراعية بالبياضية، انتقل فريق من مباحث المركز لمحل الواقعة برئاسة المقدم أدهم الملواني رئيس المباحث حينذاك.

وكشفت التحريات أن مرتكب الواقعة هو «ب.ع.ح»، ابن شقيقة المجني عليه، قام بتسديد نحو 22 طعنة لخاله بسبب خلافات على الميراث، كما عثر فريق البحث على أداة الجريمة، وتم القبض على المتهم وبالعرض على النيابة، اعترف الشاب بقتل خاله وطعنه بخنجر، وإلقاء الجثة وسط الزراعات، فأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.

شقيق يقتل شقيقه بسبب خلافات فى الأقصر

كما قضت محكمة الجنايات بإحالة أوراق متهم إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه بتهمة قتل شقيقه بأرمنت غربي الأقصر

تعود أحداث القضية إلى العام الماضي، حين تلقى اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر حينذاك ، إخطارا من مركز شرطة أرمنت يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب 32 عامًا بأرض زراعية.

انتقل فريق البحث لمحل الواقعة، وبتكثيف التحريات تبين أن مرتكب الجريمة هو شقيق المجني عليه الأصغر 29 عامًا، طعن شقيقه الأكبر «أ.م»، 32 عامً،ا بسلاح أبيض، لخلافات بينهما.