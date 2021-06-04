إصابات كورونا عالميا تقترب من 173 مليونا.. وكوريا الجنوبية: 695 حالة

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» على مستوى العالم، إلى 172910914 حالة، كما وصلت الوفيات إلى 3717320 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس، 155622721حالة.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض»، اليوم، أن البلا سجلت 695 حالة إصابة بـ«كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد، إلى 142852 حالة.

كما سجلت البلاد، حالة وفاة جديدة بـ«كورونا»، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 1969 حالة.

وفي الولايات المتحدة، سجلت البلاد 14354 إصابة و437 وفاة بـ«كورونا»، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

ارتفاع إجمالي وفيات الولايات المتحدة إلى 592776 حالة

وأشارت «المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض»، في إحصاءات، أمس الخميس، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 33130027 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 592776 حالة.

واستعرضت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، في اتصالات هاتفية منفصلة مع رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ورئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيس وزراء جمهورية ترينيداد وتوباجو كيث رولي، خطة توزيع الولايات المتحدة لـ 25 مليون جرعة من لقاحات «كورونا» بنهاية شهر يونيو الجاري.

وفي بريطانيا، سجلت السلطات، 5274 إصابة و18 وفاة جديدة بـ«كورونا»، أمس الخميس، في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ 26 مارس الماضي.

وأشارت بيانات رسمية، إلى أن أكثر من 39 مليون شخص في بريطانيا حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاحات الواقية من«كورونا»، موضحة أن نصف البالغين حصلوا على الجرعتين.

إجمالي إصابات البرازيل إلى 16803472 حالة

وفي البرازيل، سجلت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الخميس، 83391 إصابة جديدة و 1682 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 16803472 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 469388 حالة.

وفي المكسيك، سجلت البلاد، امس الخميس، 2894 إصابة و216 وفاة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 2426822 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى 228362 حالة.

وفي تشيلي، سجلت السلطات، 8150 حالة إصابة بالفيروس، و213 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات إلى 1403101 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى رفع عدد 29598 حالة، فيما قامت السلطات في البلاد بتطعيم 10928685 شخصا ضد «كورونا» تلقى 8180288 شخصا منهم الجرعتين.

بدورها، قالت نائبة وزير الصحة، بولا دازا، أمس الخميس، إن البلاد ستمدد إجراءات الإغلاق في 16 مدينة، بما في ذلك العاصمة «سنتياجو»، بسبب زيادة الإصابات بالفيروس، التي تجاوزت 1.4 مليون، فيما أكد نائب وزير الخارجية رودريجو يانييز، عزم بلاده على شراء لقاح «سبوتنيك 5» الروسي المضاد للفيروس، مشيرا إلى أن المفاوضات بهذا الشأن بلغت مرحلة متقدمة.

وفي الأرجنتين، قالت وسائل إعلام أرجنتينية، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، سيعلنان عن إطلاق إنتاج لقاح «سبوتنيك 5» الروسي على نطاق صناعي في الأرجنتين.

وسيعقد المسؤولان، مباحثات، اليوم، عبر الفيديو، من المتوقع خلالها الإعلان عن إطلاق إنتاج اللقاح محليا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«ولاية فيكتوريا» تسجل 4 حالات جديدة محلية بـ«كورونا»

وفي أستراليا، سجلت «ولاية فيكتوريا»، زيادة طفيفة في حالات الإصابة بالفيروس، اليوم، وسجلت سلطات الولاية، 4 حالات جديدة محلية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 65 حالة.

عربيا، أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الخميس، تسجيل 395 إصابة جديدة و 5 وفيات، جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في البلاد، إلى 520423 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 9165 حالة.

وبلغ عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لـ«كورونا»، نحو 9 ملايين شخص.

وكان رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني، أمس الخميس إن المغرب، يتحكم في تطور اللفيروس، لكن هذا لا يعني الخروج النهائي من مرحلة الخطر.