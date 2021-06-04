عاجل.. ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في الهند إلى 28.5 مليون حالة

سجلت السلطات الهندية، 132364حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، و2713 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 28574350 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 340702 حالة وفاة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وكانت الحكومة الهندية، وقعت في وقت سابق، أول طلبية من لقاح مضاد لـ كورونا، إلا أنه لم ينل موافقة السلطات الصحية، بعد تعرضها لانتقاد المحكمة العليا لفشل برنامجها للتطعيم وتركها الملايين للمرض.

وقالت وزارة الصحة، في بيان أمس الخميس، إن الحكومة ستشتري 300 مليون جرعة لقاح من شركة «بيولوجيكال-إي» المحلية، وأنها دفعت مقدما 205.6 مليون دولار، على الرغم من أن اللقاح ما زال في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضافت الوزارة الهندية، أن الترتيبات مع «بيولوجيكال-إي» تأتي في إطار نهج حكومة الهند لتشجيع صناع اللقاحات المحلية بتقديم الدعم لهم في مجال البحث والتطوير إضافة إلى الدعم المالي".

وكانت الهند تستخدم في تطعيم سكانها لقاح «أسترازينيكا» البريطاني الذي ينتجه معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح وكذلك لقاح «كوفاكسين» الذي تنتجه شركة بهارات بايوتيك الهندية، ومن المقرر أن تطلق تجاريا إنتاجها من لقاح «سبوتنيك 5» الروسي.