زراعة 450 شجرة مثمرة بأطفيح وغلق وإزالة 12 منشأة بمراكز ومدن الجيزة

شهدت منطقة العجوزة بالجيزة حملات مكبرة، اليوم، لضبط المخالفات ورفع الإشغالات، أسفرت عن غلق مخزن بشارع الخليل وكافيه بشارع الهادي و نادي صحي بشارع الفردوس وكشك بشارع وادى النيل لمخالفة الإجراءات الاحترازية، وتحرير 6 محاضر مخالفة وتوقيع الغرامات الفورية على مرتكبيها.

وفى ذات الإطار تم تحرير 8 محاضر عدم إرتداء الكمامة خلال حملات الضبط التى قامت بها أجهزة حى الدقى بعدد من المواقف العامة بنطاق الحى، وتحرير 6 محاضر للإنتظار الخاطئ.

فيما انتهى حى الهرم من تركيب بلاط الإنترلوك بشارع سيف النصر المتفرع من شارع زغلول ورفع المخلفات على جانبى عدد من قطاعات طريق اللبينى.

كما تم غلق عدد 2 مقهى لتقديم الشيشة بمركز ومدينة البدرشين ومصادرة 11 شيشة و45 مضبوطات إشغال متنوعة وتحرير 5 محاضر لعدم إرتداء الكمامة، كما يجرى وضع الطبقة الرابطة الخاصة باعمال رصف طريق ابو رجوان شارع الدكمى ودهان كبارى «أبوصير، زويل، العزيزية، مثلث سقارة».

وأغلقت حملات بحى شمال الجيزة عدد 3 مقاهى مخالفة للإجراءات ومصادرة 13 شيشة و 37 كرسيا، وأزالت لجان المتابعة والإشغالات بحى جنوب الجيزة عدد 3 أكشاك مخالفة بالإضافة إلى سحب 5 مركبات توك توك و رفع 130 حالة إشغال طريق خلال حملات شملت محيط ميدان المنيب .

وبنطاق حى العمرانية يجرى استكمال أعمال المحارة ودهان واجهات العقارات المطلة على محور خاتم المرسلين بعد أعمال التوسعة إلى جانب زراعة أشجار النخيل بالجزيرة الوسطى وتركيب بلاط الإنترلوك وحفر بالوعات صرف مياه الأمطار.

وقامت إدارة الإنارة بمركز ومدينة أطفيح بإجراء أعمال صيانة كشافات الإنارة وإستبدال التالف منها بقرية الكداية وطريق 21 إلى جانب زراعة 250 شجرة زيتون بمدخل المدينة و200 شجرة مثمرة بنطاق قرية صول.

ومن خلال حملات النظافة تم رفع 158 طن مخلفات بنطاق قرى مركز ومدينة الحوامدية وتسليك شبكة الصرف الصحى بشوارع سوق أبوجبر و الجزيرة ومسجد نمرة بالإضافة إلى إصلاح أعطال مياه الشرب بشوارع مطحن الشرابى و فجر الإسلام والوحدة.وبمساهمة من المجتمع المدنى قام مركز ومدينة منشأة القناطر بتركيب عامودي إنارة داخل مقابر قرية الإخصاص وتوصيل 25 لمبة ليد، كما تم تنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بقرى أبوغالب ووردان والمنصورية.