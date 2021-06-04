الرحمات الربانية.. موضوع خطبة الجمعة في الإسماعيلية

وقال الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية انه تم التنبيه علي جميع الأئمة بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء الصلاة.

واشار غلى أن خطبة الجمعة اليوم تدور حول موضوع بعنوان «كيف نستمطر الرحمات الربانية»، مشيرا غلى أن فرق المتابعة بالمديرية تتابع مدى التزم مسؤولي المساجد بتطبيق الضوابط والاشتراطات الخاصة بالإجراءات الوقائية، ولم يتم رصد أي مخالفات تستدعي غلق أي مسجد حتى الآن.

وأشار إلى أنه في حالة رصد أي مسجد يخالف الإجراءات الاحترازية سواء بالازدحام أو عدم ارتداء الكمامات أو فتح دور المياه سيتم غلقه فوراً واتخاذ الاجراءات القانونية مع مسؤول المسجد.

وأضاف أن حملة التعقيم والتطهير التي تجري كل يوم جمعة تتضمن تعقيم محيط المساجد من الخارج، وتعقيم كل جزء داخل المساجد حتى وإن لم يمسه أحد كإجراء احترازي، نظرًا لإقبال لمواطنين على المساجد في صلاة الجمعة.

وعن الخطبة قال إن رحمة الله تعالي لا يحدها حد ولا يتصورها عقل، وأن الله سبحانه وتعالي صاحب الرحمة الواسعة التي تليق بكماله سبحانه وتعالي، كتبها علي نفسه تفضلا منه علي عباده، وتابع: «لكي نستمطر الرحمات الربانية لابد لنا أن نبرأ من حولنا وقوتنا إلي حول الله وقوته، وأن نكون مع الله سبحانه وتعالي ، و أن نتضرع الي الله بالاستغفار والدعاء، مشددًا علي الاخذ بأسباب الرحمة بيننا».