للاطمئنان على خدمات الطلاب.. «سوسة» يتفقد مدينة بنها الجامعية في مشتهر

تفقد الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاعي خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدن الجامعية بجامعة بنها، المدينة الجامعية بمشتهر للاطمئنان على مستوى الخدمات التي تقدم للطلاب.

واطمأن الدكتور جمال سوسة خلال جولته، اليوم، على المطابخ، المطاعم، مخازن الأغذية، رافقه الدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية، وطه حلمى مدير المدينة الجامعية بمشتهر، وأكد المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على ضرورة متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية ، للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.

في وقت سابق تفقد الدكتور جمال سوسة، كليتي الهندسة والعلوم رافقه خلالها الدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ، والدكتورلطفي ابو سالم عميد كلية العلوم وبحضور رفعت نان امين الجامعه المساعد للشئون الإدارية، وخلال الجولة بتفقد الاجراءات الاحترازية واستعداد كليتي الهندسة بنها والعلوم لامتحانات الفصل الدراس الثاني مؤكدا علي اهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وترك مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب وتعقيم وتطهير وتهوية القاعات وأطمئن علي توافر الادوية والمستلزمات الطبية داخل العيادات، بالاضافة الي متابعة إجراءات الحماية المدنية والسلامة المهنية ومتابعه اعمال اللجنة الخاصة بمراجعه طفايات الحريق داخل الكليات والتأكد من صلاحيتها وأماكن تواجدها

كما شملت الجولة تفقد سير العمل في مخازن الجامعة بكفر سعد رافقه خلالها الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة ومسئولي الادارة الهندسية بالجامعة، وشدد سوسة علي ضرورة الانتهاء منها في اقرب وقت لما تمثله من اهمية للجامعة مشددا علي ضرورة اتباع كافة وسائل واجراءات الحماية المدنية داخلها.