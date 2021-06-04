محافظ أسيوط يلتقي رئيس المصرية للأسمدة لبحث التوسع في الاستثمارات

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المهندس عبدالعظيم محمد العباسي رئيس مجلس إدارة شركة المالية والصناعية المصرية والعضو المنتدب والكيميائي أسامة عثمان رئيس قطاع مصانع أسيوط للأسمدة بمكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم، لبحث سبل التوسع في إقامة استثمارات جديدة للشركة بالمحافظة والتأكيد على تنفيذ إجراءات واشتراطات السلامة البيئية.

واستعرض اللقاء التعريف بالشركة المالية والصناعية المصرية EFIC «كفر الزيات ، أسيوط ، السويس»، منذ انشاء أول مصنع لها فى عام 1929 بكفر الزيات وحتى انشاء مصنع سماد أسيوط عام 1970 وذلك بطاقة انتاجية للمصانع وصلت إلى 750 ألف طن سنويًا ونسبة تصدير بلغت 30 % من الانتاج بإيرادات تعدت 35 مليون دولار.ثم استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة المالية والصناعية المصرية دور قطاع مصانع أسيوط للأسمدة والطاقة الانتاجية للمصنع والذي يتميز في انتاج السماد السوبر فوسفات الاحادي الناعم ويصل إلى 300 ألف طن سنويًا لافتًا إلى تصدير إنتاج السماد المحبب ذو الجودة العالية إلى خارج البلاد خاصة لدول البرازيل والارجنتين وبعض الدول الأوروبية والآسيوية.

وأشار إلى الحرص على المشاركة المجتمعية مع القرى المحيطة بالمصانع فضلاً عن التعاون العلمي المشترك مع جامعة أسيوط والمراكز البحثية داخل الجامعة مع تمويل العديد من المؤتمرات العلمية وخاصة المؤتمرات البيئية بالاضافة إلى تدريب مجموعات من طلاب جامعة أسيوط في التخصصات المختلفة من كليات العلوم والهندسة والتجارة في الإجازات الصيفية مستعرضاً الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها في إطار الالتزام البيئي حفاظًا على البيئة وسلامة المواطنين والعاملين بالمصنع.

وأكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء – على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والأجهزة والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة على أرض المحافظة لتطوير الخدمات المقدمة المواطنين وخدمة البيئة والمجتمع والعمل على زيادة الإنتاج وتطوير العمل في كافة القطاعات عن طريق دراسة المقترحات ووضع حلول وإزالة أي عقبات أو مشاكل قد تواجه التنفيذ والتطبيق الفعلي على أرض الواقع مشيراً إلى بحث سبل تطوير منظومة العمل وتحسين جودة الإنتاج مع مراعاة الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين والعاملين بمصانع الاسمدة وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي هذا القطاع الهام اهتماماً خاصاً.

ولفت إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة للتحسين البيئي المستمر للمصانع بالاضافة إلى الخطوات التي تم تنفيذها بمصانع أسيوط والتي تمثلت فى إنشاء أحواض ترسيب وأبراج غسيل لكل الأقسام الإنتاجية داخل المصانع وعمل إصلاح كامل لخطوط انتاج السماد الناعم والمحبب من خلال إنشاء وحدات جديدة تعمل بتكنولوجيا عالية ومطابقة للمواصفات البيئية في إطار التعديلات الجديدة لقانون البيئة وهو ما سيتم الانتهاء من تنفيذه بنهاية العام الجاري بالإضافة إلى تركيب أجهزة رصد بيئي على مداخل وحدات الانتاج وربطها بالشبكة القومية للرصد البيئي بجهاز شئون البيئة .

وأوضح المحافظ انه قد قام بجولة داخل مصنع أسيوط للأسمدة تفقد خلالها خطوط الانتاج ومراحل سير العمل واستمع لشرح مفصل عن خطوات العمل بمصنع السماد ومكوناته والدور الذي يقوم به في انتاج السماد بأنواعه المختلفة منذ انشائه ليكون أحد فروع مصانع الشركة المالية والصناعية المصرية EFIC .