اعرف العقوبة القانوية لمشرف المؤسسة العقابية.. تصل لـ5 سنوات حبس

حريق هائل نشب في المؤسسة العقابية بالمرج، مساء أمس، بسبب ماس كهربائي، أدى إلى وفاة 6 أطفال وإصابة 19 آخرين، وقررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المؤسسة، وبحسب تحقيقات النيابة العامة فإن الحريق نشب في أحد الأجهزة الكهربائية وهو التليفزيون وامتد إلى سخان الشاي وانتقل إلى البطاطين ومتعلقات الأطفال من الملابس داخل العنبر، ما تسبب في إحداث كارثة بوفاة عدد من الأطفال وإصابة الباقين.

وظل الأطفال يصارعون الموت داخل العنبر، بعد أن تركهم مشرف المؤسسة العقابية، وأغلق العنبر عليهم ولم يتمكنوا من النجاة بعد نشوب الحريق.

وبعد أن كشفت مصادر مسؤولة، عن إلقاء قوات الأمن القبض على مشرف بالمؤسسة العقابية بالمرج، وبدء التحقيق معه، يظل التساؤول الأول؛ ما العقوبة القانونية المقرر تطبيقها عليه؟

تهمة الإهمال الجسيم والقتل الخطأ لمشرف المؤسسة العقابية

الدكتور أحمد الجنزوري، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، أكد أن مشرف المؤسسة العقابية بالمرج أو«الأحداث» سيتم التحقيق معه بتهمة الإهمال الجسيم، أو القتل الخطأ الذي ترتب عليه وفاة الأطفال الصغار.

وتابع الجنزوري لـ«الوطن» بأن التحقيق مع مشرف المؤسسة العقابية سيتم وفقا لقانون العقوبات، حيث تتمثل عقوبة الإهمال الذي أدى إلى القتل الخطأ في الحبس من 3 إلى 5 سنوات.

وفي جديد الواقعة، تمت السيطرة على الوضع بالكامل داخل المؤسسة، حيث تحرك وفد من نيابة الحوادث بالمرج إلى مقر المؤسسة للتحقيق في الواقعة ومعرفة التفاصيل الكاملة.

فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، حيث تولت النيابة العامة التحقيق، وجرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات الحكومية، ونقلت الجثامين إلى مشرحة المستشفى ذاتها.

لم يتم إبلاغ أهالي أطفال المؤسسة العقابية حتى الآن

من ناحية آخرى، كشف اللواء إيهاب ذهنى، رئيس حي المرج، عن أن أهالي الأطفال المتوفين وعددهم 6 أطفال لم يتم إخبارهم بوفاة أبنائهم حتى الآن، وأن إدارة المؤسسة ستتولي إبلاغهم، لافتا إلى أن جثث الضحايا سيتم نقلها إلى مشرحة زينهم لاستكمال التحقيقات.