رئيس حي المرج: مقتل 6 أطفال بحريق المؤسسة ولم نبلغ أهاليهم حتى الآن

كشف اللواء إيهاب ذهنى، رئيس حي المرج، أن الحريق الذي نشب مساء أمس بالمؤسسة العقابية التابعة لحى المرج، نجم عن ماس كهربائي، وأسفر عن مقتل 6 أطفال محترقين، إضافة إلى إصابة طفل حروقه متوسطة تم نقله لمستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج، موضحا أن جميع نزلاء المؤسسة من الأطفال بخير.

وأضاف «ذهني»، لـ «الوطن»، أن النيابة العامة متواجدة بالمؤسسة وتجري تحقيقاتها حول الحادث، موضحا أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زارت المؤسسة واطمأنت على نزلاء المؤسسة من الأطفال، مشيرا إلى أن جميع مبانى المؤسسة سليمة، ولم يصبها أية أضرار جراء الحريق.

وأشار إلى أن أهالي الأطفال المتوفين وعددهم 6 أطفال لم يتم إخبارهم بوفاة أبنائهم حتى الآن، وأن إدارة المؤسسة ستتولي إبلاغهم، لافتا إلى أن جثث الضحايا سيتم نقلها إلى مشرحة زينهم لاستكمال التحقيقات.