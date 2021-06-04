عاجل.. تشييع جنازة والدة رئيس مجلس الشيوخ بحضور وزراء ونواب

شيّع جثمان والدة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، منذ قليل، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمحافظة المنيا، بمشاركة عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة، على رأسهم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتقدم الحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور شوقى علام مفتي الديار المصرية.

كما حضر وكيلا مجلس الشيوخ بهاء الدين أبو شقة وفيبي فوزي، والدكتور شوقي السيد أستاذ أستاذ القانون الدستوري، والمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، والمستشار محمد إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ.