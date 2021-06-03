حزب حماة الوطن يعزي رئيس مجلس الشيوخ في وفاة والدته

يتقدم حزب حماة الوطن بخالص العزاء والمواساة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن، في وفاة والدته، داعيًا المولي عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وعظيم مغفرته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

توفت والدة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، وأعلن تشييع الجنازة غدا بعد صلاة الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، ليجري الدفن بمقابر العائلة في بني مزار بمحافظة المنيا.

رئيس مجلس النواب ينعى والدة عبدالوهاب عبدالرازق

يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تقدم بالتعازي للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، ناعيا والدته التي وافتها المنية اليوم.

وبعث المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، برقيات تعزية إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن، في وفاة المغفور لها والدته، سائلين المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وبعث المهندس أشرف رشاد الشريف أمين عام حزب مستقبل وطن، عضو مجلس النواب، برقية تعزية إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن، في وفاة المغفور لها والدته، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التعازي للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

من المقرر أن يتم تشييع الجنازة غدا بعد صلاة الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، ليتم الدفن بمقابر العائلة في بني مزار الواقعة في محافظة المنيا.