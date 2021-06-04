حلم مزعج وواقع مظلم.. «مروان» طفل مشرد تخلى عنه والداه بالفيوم

طفل مشرد نائم على الرصيف بميدان الحواتم بمحافظة الفيوم، سيطرت ملامح الانزعاج على وجهه، وتمكن الخذلان منه، يرفض أي مساعدة بالمال ويرفض تناول الطعام، جذب الطفل الصغير أنظار سكان المنطقة وأصحاب المطاعم إليه، فرغم صغر سنه إلا أنّه يرفض التسول ويرفض أخذ أموال من أي شخص يحاول مساعدته، ولا يأكل إلا قليلا بعد إلحاح متكرر من أهل الخير.. مشهد يتكرر يومياً جعل صاحب أحد المطاعم بالمنطقة، يذهب إليه ليعرف قصته فأخبره أن والداه توفيا وتركاه وحيداً وليس له أقارب ولم يجد مأوى له.

عمره 9 أعوام:

واقترب صاحب أحد المطاعم من الطفل، وأيقظه من نومه وسأله عن اسمه وسبب بقائه في الشارع فأخبره أنّه يدعى مروان وعمره 9 سنوات، ووالديه توفيا وليس له أقارب ولا يعرف أين يذهب فافترش الرصيف، ويرفض التسول قائلاً: ماذا سأفعل بالمال فلن يسمح لي أحد باستئجار شقة وأنا طفل بمفردي.

متطوع يتكفل به:

وأبدى فاعل خير رفض ذكر اسمه رغبته في التكفل بالطفل مروان وبالفعل أخذه وذهب به إلى الحلاق وقص شعره، ثم قام بشراء ملابس جديدة له وأحضر له الطعام، واتفق معه على أن يعيش معه في منزله، إلا أنّ حُلم مروان بأن يجد مأوى له لم يدم طويلاً واستيقظ من حلمه على كابوس مزعج، بعدما تخلى عنه المتطوع.

مفاجئة.. والدي «مروان» أحياء:

اعترف «مروان»، لكافله بالحقيقة بعدما اطمأن له، وأخبره أنّ والديه لم يتوفيا وأنّهما انفصلا وتركاه هو وشقيقه الأكبر أدهم، ولكن أخيه تخلى عنه أيضاً وأخبره أنّه سيذهب ليبحث عن فرصة عمل ويتولى مسؤولية نفسه، فلم يعرف ماذا يفعل فافترش الرصيف، فوقعت تلك الكلمات كالصاعقة على رأس الرجل، خصوصاً بعدما طلب أهل المنطقة منه تحرير محضرا وإنهاء إجراءات الكفالة بشكل رسمي، فذهب معهم إلى قسم الشرطة بصحبة الطفل ثم اختفى فجأة.

«مروان» يتشرد من جديد:

أصبح مروان مشرداً مرة أخرى بعدما تخلى عنه كافله، فتطوعت سيدة تدعى «أم يونس»، وأخذته إلى منزلها ليعيش برفقة أطفالها حتى تنتهي إجراءات النيابة ويتم تسليمه إلى إحدى دور الرعاية بمحافظة الفيوم.

وقالت «أم يونس»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّها أبت أن ينام مروان في الشارع مرة أخرى فاصطحبته إلى منزلها، وأعدت له الطعام، موضحة أنّه نام برفقة ابنها، واستيقظ منذ قليل وأعدت لهما «شاي بلبن وبسكويت وكحك»، بناءاً على طلب مروان، ثم تقوم بإعداد وجبة الإفطار لهم.

وأكدت «أم مروان»، أنّها لديها موعد في النيابة في الفترة المسائية لعرض الطفل على النيابة وإتخاذ القرار اللازم بشأنه، موضحةً أنّه في الغالب سيتم إيداعه إحدى دور الرعاية بالفيوم.