«زراعة القليوبية»: خطة للتوسع في الفراولة وزيادة المساحة إلى 5500 فدان

عقدت مديرية الزراعة فى القليوبية عدة ندوات إرشادية حول محصول الفراولة لموسم 2021 برعاية المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة، دارت حول كيفية الزراعة والحفاظ على المحصول من الآفات وكيفية مواجهة والتعامل مع المحصول خلال فترة الزراعة وحتى الحصاد وذلك تزامنا مع انطلاق موسم الحصاد.

حاضر فى الندوات الدكتور عارف سليمان منصور معهد أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية والمهندس محمود صبحي رزق مفتش الإرشاد بالمديرية والمهندس محمد جميل طلبة رئيس البساتين بالمديرية، وعدد من المهتمين بمحصول الفراولة فى طوخ وشبين القناطر وبحضور مجموعة من مزارعي الفراولة بناحية قرية ميت كنانة.

وأكد المشاركون فى الندوات أن القليوبية تشتهر بزراعة الفراولة وهى تعد مصدر دخل أساسى لبعض قرى مركزى شبين القناطر وطوخ ولذا تتجه مديرية الزراعة حاليا إلى التوسع فى زيادة نسبة المساحة المزروعة بها فى ظل الخدمات التى تسعى الدولة إلى تقديمها للمزارعين ليحصل المزارع على هامش ربح يمكنه من المواصلة ويكون ناتجا لمجهوده طوال العام فى عملية الزراعة.

وأكد المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن الدولة تسعى للوقوف بجانب المزارع من خلال تقديم كل وسائل الدعم له على اختلاف أشكالها من تدريب وتوفير أسمدة ومبيدات إلى جانب المتابعة المستمرة معه للتعرف على مشاكله، وقال إنه تم عقد عدة دورات لتدريب مزارعى الفراولة للدخول فى منظومة التكويد والتصدير وبإشراف مديرية الزراعة حيث تم تنظيم دورات بمركزى طوخ وشبين القناطر، حيث تتركز زراعات الفراولة بهما حضر تلك الدورات على مدار الفترة الماضية ما يزيد عن 300 مزارع.

وأوضح «زايد» أن إجمالى المساحة المنزرعة بالمحصول حوالى 5500 فدان، بزيادة 500 فدان عن العام الماضى من الفراولة، مشيرا إلى أن كافة المساحات المنزرعة تم تطبيق نظام الرى الحديث بها للحفاظ على المياه والمحصول الذى يتميز بعدم حاجته إلى كميات كبيرة من المياه على مدار فترة زراعته وحتى الحصاد موضحا أن المديرية لا تألوا جهدا فى تقديم الخدمات للمزارعين بنطاق المحافظة إلى جانب تقديم كافة الاستشارات للحصول على منتج ينافس على العالمية خلال الفترة المقبلة.