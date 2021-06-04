الزراعة: إصدار 9 آلاف ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاح الحيوانى والداجنى

أعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم خلال الشهور الخمس الأولى من العام الجاري إصدار 9650 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة، من خلال محاضر معاينة مشتركة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بالتيسير على المربيين، وخاصة الصغار منهم، ودعم مشروعات الانتاج الزراعي المختلفة، وعلى رأسها مشروعات الانتاح الحيواني والداجني.

ولفت سليمان إلى أن إجمالي ما تم اعتماده من تمويل جديد للمشروع القومى للبتلو خلال الشهور الخمس الأولى من هذا العام، بلغ قيمته الإجمالية 1.4 مليار جنيه استفاد منه 8950 مستفيد لتسمين 87945 رأس من الماشية ليصبح جملة المستفيدين من صغار المربين من المشروع القومى للبتلو حتى الأن 28 ألف مستفيد بإجمالى تمويل 4,6 مليارات جنيه لشراء وتسمين 309 ألف رأس، كذلك تم اعتماد 253 مليون جنيه لإنشاء ورفع كفاءة 79 مركز لتجميع الألبان طبقاً للمواصفات القياسية ضمن المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان.

وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إلى أنه تم خلال نفس الفترة الموافقة على تسجيل 4200 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 2530 محلية، 1670 مستورده، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والقياسية، فضلاً عن إصدار 325 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير واشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى، لافتا إلى أنه تم أيضا تكثيف حملات المتابعات على صغار المربيين للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وتابع: أنه تشكيل 55 لجنة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف والشرطة المختصة ومديريات الزراعة المختصة للمرور والتفتيش المفاجئ على مصانع ومحلات الاتجار فى الاعلاف لضمان الحصول على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى ومناعى، كذلك تم إجراء المتابعات الفنية وتجارب التجانس على 220 مصنع أعلاف ببعض محافظات الوجه البحرى والقبلى للتأكد من جاهزية المصانع لإنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية والتى تحقق أعلى معدلات أداء سواء للحيوان أو الدواجن أو الأسماك.

واستطرد: أنه تم الموافقة على تصدير كمية 32 طن طيور مجمده، فضلا عن 15.5 مليون بيضة مائدة، و 622 ألف بيضة تفريخ بياض، و558 بيضة تفريخ تسمين و 51 ألف كتكوت بياض عمر يوم كذلك 500 كيلوجرام صفار بيض مبستر، و 650 طن منتجات داجنه مجمدة، كذلك تم الإشراف على إعدام واعادة تصدير 135 طن إضافات أعلاف غير مطابقة للمواصفات القياسية والتى أستوردت على أساسها.

وقال سليمان إنه تم تنظيم 20 ندوة توعوية وإرشادية ببعض محافظات الوجه البحرى والقبلى لصغار مربى ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة لتعريفهم بالمشروعات القومية والفرص التمويلية التى توفرها الدولة والوزارة من أجل تنمية وتطوير ثراوتنا الحيوانية والداجنة.