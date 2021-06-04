محافظ دمياط: تركيب خزاني أكسجين في المستشفى العام والروضة

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تركيب خزان أكسجين بمستشفى دمياط العام بسعة 10 آلاف لتر، ليصبح إضافة جديدة إلى الخزان القائم بالفعل بسعة 7 آلاف لتر، فضلًا عن تركيب خزان آخر بمستشفى الروضة المركزي بسعة 6 آلاف لتر، مع تنفيذ شبكة متكاملة للغازات الطبية بالمستشفى، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 5 ملايين جنيه.

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منال: سيسهم وبشكل كبير في دعم المستشفيات من ناحية زيادة تدفق الأكسجين

وأضافت «عوض» أن ذلك سيسهم بشكل كبير في دعم المستشفيات من ناحية زيادة تدفق الأكسجين إلى المرضى، وفقًا لخطة وزارة الصحة والسكان بتوفير مخزون استراتيجي كافٍ من الأكسجين الطبي بالمستشفيات، وأنه تم تركيب خزاني للأكسجين لمستشفى الحميات والأمراض الصدرية بمدينة دمياط، بسعة 11 ألف لتر للخزان الواحد، ضمن أعمال رفع كفاءة المنشآتين خلال الشهر الماضي.

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محافظ دمياط: نستهدف تقديم خدمة طبية فعالة

وأضافت محافظ دمياك أن هذه الجهود تُعد إضافة جديدة لدعم المنظومة الصحية بدمياط، بما يحقق تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة للمرضى بشكل عام، ومجابهة أزمة كورونا بشكل خاص.