والدة المتهمين بالتنمر على سوداني تنكر الاتهامات: «معرفش أي حاجة»

حصلت «الوطن» على نص تحقيقات النيابة مع المتهمين بـ«التنمر» على طفل سوداني في عين شمس، وهم سيدة وابنيها وصديقهما، وتبين أن المتهمين احتجزوا المجني عليه داخل شقتهم وقاموا بضربه وأجبروه على غسل الأطباق في الشقة لديهم وتصويره فيديو ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي بقصد إهانته.

وتنشر «الوطن» أقوال الأم المتهمة أمام النيابة العامة، عند بدء التحقيق معها.

ما اسمك؟

ج: «نادية .م» 52 عاما، ربة منزل.

س: ما معلومات بشأن الواقعة محل التحقيق؟

ج: اللي حصل أني كنت نايمة في بيتي وناس كلموني وقالوا لي أن ولادي في القسم وعايزني هناك وأنا أخذت بطاقة وشهادات ميلاد أولادي ورحت بيهم على القسم وهناك الضابط قالي لو عايزاهم يخرجوا قولي أنك لقيتي ابنك معاه بنات على السطح وبيعملوا حاجات مش كويسة وأنا الكلام ده محصلش ولكن قلته علشان هو اللي قالي أن ده هو اللي هيخرج ابني ولكن أنا معرفش أي حاجة عن الموضوع.

س: من كان برفقتك آنذاك؟

ج: أنا كنت في بيتي مع باقي عيالي.

س: وما قولك فيما سطره محضر جمع الاستدلالات المؤرخ 29/4/2021 من قيام ابنائك باحتجاز المجني عليه والتعدي عليه بالسب والقذف والضرب؟

ج: الكلام ده محصلش وهما في القسم قالولي أقول إني شوفت ابني فوق السطح مع واحدة ولكن قولت كده علشان يخرجوا أولادي فقط.

س: هل سبق أن شاهدتي المجني عليه؟

ج: لا معرفش أي شخص سوداني ومفيش حد منهم بيدخل البيت عندي.

س: وما تعليقك على المقطع الذي تم عرضه عليكي؟

ج: مش من بيتي ومليش أي علاقه بيه.

س: هل يظهر أي من أبنائك بالمقطع؟

ج: لا.

س: وما تعليلك لعرضه رفقة أبنائك؟

ج: معرفش.

س: ما هو عدد أبنائك؟

ج: أنا عندي ولدين وبنتين.

س: وما هي أسماء ابنتيكي؟

ج: نورهان سيد عبدالفتاح 26 عاما، متزوجة، دنيا سيد عبدالفتاح 24 عاما، متزوجة.

س: أنتي متهمة بالقبض على أحد الأشخاص وحبسه دون أمر أحد الحكام والقيام بالتعدي عليه بالتعذيبات البدنية وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا بالاشتراك مع كل من محمد سيد عبدالفتاح وعبدالرحمن سيد عبدالفتاح وخالد ياسر أحمد؟

ج: محصلش.

س: أنتي متهمة بالتنمر على شخص سوداني الجنسية مستغلة ضعفه أو حالة تعتقد أنها تسيء للمجني عليه بقصد وضعه موضع سخرية بالاشتراك مع باقي المتهمين؟

ج: محصلش.

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: لا.