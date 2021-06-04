فى كواليس «نجوم الضهر»..تورتة مفاجأة من محمد صبحي لـسميرة عبد العزيز

يعقد الفنان الكبير محمد صبحي حاليًا، بروفات عرضه المسرحي الجديد«نجوم الضهر»، وذلك على خشبة مسرحه بمدينة سنل، وبمشاركة أضعاء فرقته المسرحية «فرقة ستوديو الممثل»، وتضم أجيال مختلفة من النجوم، وهى من تأليف الكاتب أيمن فتيحه، ومن إخراج وبطولة محمد صبحي.

وفاجأ الفنان الكبير محمد صبحي، أثناء إجراء بروفات المسرحية، الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، التى تشارك فى بطولة المسرحية، بالإحتفال بعيد ميلادها مع الفرقة، حيث جهز لها تورتة مدون عليها اسمها، وقد أبدت الفنانة القديرة سعادتها البالغة بهذة المناسبة، وامتنانها بهذه اللافتة الإنسانية من النجم محمد صبحي، وقدمت له وللجميع، خالص الشكر والتقدير.

كان محمد صبحى أقام احتفالية ضخمة حملت عنوان " 50 سنة فن "، كرم خلالها كل الذين شاركوه أعماله المسرحية والسينمائية والتليفزيونية، من نجوم ومخرجين وكتاب وكل صناع الفن وحتي الفنيين والعاملين معه خلف الكواليس ، كما كرم وزراء ثقافة وشخصيات كات لها تأثير في الحركة الثقافية والفنية خلال 50 سنة .

وكانت قد ترددت شائعات مؤخرا عن اعتزال الفنان محمد صبحى للفن قبل أن يخرج لينفيها من خلال منشور له ، عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»: قال فيه:«هناك حساب مزيف على تويتر ينتحل شخصيتي وينشر أخبار غير حقيقية ويكتب على لسانى خبر اعتزالى الفن ، هذه الأخبار كاذبة تماما وأنا الأن فى بروفات مسرحيتى القادمة باذن الله».