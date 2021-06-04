وفاة بائع في سوق الجمعة وسط ذهول الزبائن في كفر الشيخ

رجل كبير بلغ من العمر أرذله، ذو لحية بيضاء كثيفة، يرتدي جلبابا و حقيبة على كتفه، ويمسك بيده أشياءً، يقف في شارع رئيسي بمدينة الحامول التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وسط سوق الجمعة، يبيع بضاعته للمارة والمترددين على السوق، حتى فوجئ الأهالي بسقوطه فجأة على الأرض وسط الشارع، فسارع إليه شابان، حاولا إفاقته دون جدوى، فيتصل أحد الشباب بالإسعاف بعدما فشلوا في إنقاذه ليتبين وفاته.

« مكنش معاه أي إثبات شخصية، الإسعاف نقلته للمستشفى بعد ما توفى، واضطرينا ننشر صورة ليه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، علشان أهله يتعرفوا عليه، وفعلا بعد النشر في جروبات، أهله اتعرفه عليه وتبين أنه يدعى المغربي إسماعيل إبراهيم، وأهله هيستلموا الجثة من مشرحة مستشفى الحامول المركزي»، بهذه العبارت شرح أشرف جاد الله، أحد أبناء الحامول الموقف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوضح لحظة وفاة مُسن بوسط سوق الجمعة بمدينة الحامول، حيث أظهر الفيديو شخصا مسنا يمسك في يده بعد الأشياء التي يقوم ببيعها في السوق، ويرتدي حقيبة كتف، يضع فيها ما يبيعه، وتفاعل مئات الأشخاص مع المنشور، داعين له بالرحمةحيث كتب أحدهم قائلا:« هذه يد يحبها الله ورسوله.. هذه يد شقيانة رغم تقدم صاحبها في العمر، توفي أثناء ممارسة عمله والبحث عن أكل عيشه».

وجرى إبلاغ مركز شرطة الحامول بوجود جثة لرجل مسن ، نقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى الحامول المركزي، قبل تعرف أهله عليه، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.